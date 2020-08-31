Вице-премьер правительства Чувашии проверила качество школьных обедов

С 1 сентября по распоряжению президента России Владимира Путина все ученики 1-4 классов будут получать бесплатное горячее питание в школах. Накануне Дня знаний зампредседателя правительства Чувашии Алла Салаева по поручению врио главы республики Олега Николаева проконтролировала качество школьных завтраков и обедов.

Вместе с ней выполнение поручений президента проверили депутаты Госдумы РФ от Чувашии Алена Аршинова, Игорь Моляков, Николай Малов и Леонид Черкесов. Первой в списке инспектируемых школ стала чебоксарская гимназия №5.

Напомним, в Чувашии для организации горячего питания ученикам начальной классов в школах выделено 246,5 млн рублей. Двухнедельное меню разработано на основе рекомендаций Роспотребнадзором. Ежедневный состав школьных завтраков и обедов должен быть опубликован на сайтах школ.

Алла Салаева убедилась, что подготовленное меню соответствует всем требованиям здорового питания для детей разных возрастов.

«Меню разрабатывалось с учетом требований по витаминизации, возрасту и сезонности. Мы убедились, что столовые подошли к этой работе со всей ответственностью и ученики начальных классов действительно получат качественное питание», — отметила вице-премьер правительства Чувашии.

Вице-премьер также добавила, что при выполнении поручения президента России в Чувашии был применен комплексный подход: задолго до начала нового учебного года в соответствие всем требованиям были приведены школьные столовые, что позволило республике войти в федеральную программу и уже в этом году обеспечить начальные классы бесплатным горячим питанием.

«В целом по школам принято решение применять такой комплексный подход. Если делать ремонт, то так, чтобы его хватало надолго. То есть не просто один год менять окна, другой – двери, а сразу приводить в порядок все здание, внутренние коммуникации, менять мебель, приобретать новое учебное оборудование», — подчеркнула Алла Салаева.

Источник: чувашинформ.рф.