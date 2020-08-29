Эксперты и участники полуфинала конкурса «Управленческая команда» делятся впечатлениями

Наталья Лосева, заместитель главного редактора МИА «Россия Сегодня»:

— В том будущем, где высокие технологии берут на себя большое количество коллективных и индивидуальных задач, пройдет расслоение людей на тех, кто ставит задачи для технологий и тех, кто будет пассивным потребителем. И я думаю, что те, кто сегодня был в зале – это люди, которые хотели бы быть лидерами и постановщиками задач. То есть теми, кто будет управлять технологиями.

Это не первое мое выступление на такого рода мероприятии, где молодые, яркие, активные люди собираются, чтобы поговорить в том числе о будущем. И мне кажется, что здорово, что есть такая потребность. Это значит, что они ставят для себя некую планку развития и нацелены на прогнозирование будущего.

Мария Гришина, руководитель детского технопарка «Кванториум» г. Чебоксары:

— Мероприятие проходит на высоком уровне. Здесь начинаешь задумываться о том, что ждет нас завтра. Сейчас невозможно без цифровых навыков: кроме стандартных офисных программ, нужно уметь пользоваться различными инструментами. Управленцу важно владеть навыками администрирования, работы с дистанционными ресурсами и платформами. Также должно быть понимание, что такое цифровизация, как эта система складывается, как взаимодействовать с другими контрагентами, с элементами инфраструктуры и т.д. Эти знания очень важны в нашем мире.

Оксана Иванова, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Чувашской Республики:

— Здесь собрались не столько люди, которые хотят построить свою карьеру, сколько те, кто предан своему делу, любимой работе. У всех есть свои наработки, компетенции. А в такой обстановке можно расширить свое мышление, посмотреть на свой проект с другой стороны, послушать других людей. В партнерстве со многими присутствующими здесь людьми мы могли бы достичь гораздо большего. Здесь развиваются и темы, которые интересны каждому жителю республики, и темы, интересные конкретно Почте России. К примеру, с участниками из электротехнического кластера обсудили возможность тестирования робота-администратора в почтовом отделении. Нам такой проект был бы интересен. Администратор мог бы отвечать на вопросы посетителей, совершать элементарные операции, например, выдавать талоны, проводить платежи, принимать посылки и т.д. То есть в ходе общения рождаются интересные совместные проекты. Здесь может быть положено начало практической реализации теоретических проектов. Для нас я считаю такой формат самым эффективным и интересным.

Александра Макарова, главный редактор газеты «За мир» АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»:

— У экспертов конкурса стояла сложная задача – оценивать лучших из лучших, которые уже добились определённых достижений на управленческом поприще. Отрадно, что эти люди не останавливаются на достигнутом, а хотят применить свой опыт, способности в новых направлениях. Возможно, даже не на госслужбе, а в бизнесе. Поэтому я считаю, что конкурс дает участникам возможность не только проявить себя, прокачаться, а завести новые знакомства, подтянуть коммуникативные навыки, без которых профессиональному управленцу, лидеру не обойтись.

Для нас, экспертов, подобный опыт оценивания тоже оказался полезен: мы выступали и наблюдателями, и психологами, сделали выводы для себя. Учась на ошибках и достижениях участников, которые они продемонстрировали в ходе конкурсных заданий, мы тоже можем скорректировать определённые направления на своей работе.

Иван Никитин, ведущий инженер-аналитик ООО «ИТ-консалтинг»:

— Сегодняшнее мероприятие знаменательно, прежде всего, встречами, общением и пониманием того, что любая деятельность – это, прежде всего, взаимоотношения между людьми. Сегодня это не раз подтверждалось при выполнении командных заданий. Эти отношения мы можем налаживать и в цифровой форме, и офлайн, но это все равно отношения человека с человеком. Так, при выполнении задания по постройке моста члены нашей команды не мешали друг другу говорить, вместе мы находили лучшие решения. И этот опыт командной работы очень полезен для людей, которые собрались здесь из различных отраслей и с разным опытом. В целом было интересно увидеть инициативных людей нашей республики.

Я считаю, что такое мероприятие должно из года в год повторяться, чтобы люди из разных сфер пересекались, и эти пересечения воплощались в новые проекты.

Татьяна Копышева, заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева:

— Есть навыки 21-го века – об этом неоднократно сегодня говорили – которые нужно развивать. Мы живем в новом мире, в индустрии 4.0. Искусственный интеллект, дополненная, виртуальная реальности – все это уже вокруг нас. Для меня как педагога ИТ-дисциплин важен вопрос подготовки квалицированных специалистов. Перед нами стоят действительно огромные вызовы. Вместе с тем, мы должны научиться защищать себя и свои данные в цифровом пространстве. Информационная безопасность – сегодня одно из приоритетных направлений подготовки в вузах.