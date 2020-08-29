В Чувашии проходит День здоровья и спорта

Сегодня, 29 августа, в Чувашии проходит первый с момента снятия большинства ограничений День здоровья и спорта. Напомним, что в такие дни жители могут бесплатно посещать спорткомплексы, бассейны, тренажерные залы и др.

Обычно в дни здоровья и спорта излюбленным местом посещения шумерлинцев являлся бассейн ФОК «Олимп». Некоторые приходили туда семьями, другие — с друзьями. К сожалению, из-за пандемии кононавируса нам полностью пришлось поменять образ жизни, и теперь большое скопление народа не приветствуется.

Следует отметить, сегодня до полудня на голубых дорожках бассейна было достаточно малолюдно. Возможно, многие из шумерлинцев еще не слышали про возобновление Дней здоровья и спорта, а может просто решили не торопиться с посещением людных мест. В любом случае услуги бассейна сегодня бесплатны до самого вечера, для посещения необходимо получить талон, обратившись в ФОК «Олимп».

На стадионе Детско-юношеской спортивной школы в основном пребывали родители с детьми. И это здорово — провести время вместе, к тому же с пользой для здоровья. Встречались также одиночные бегуны, так что занятия были полностью безопасными.

Кстати, в период ограничений на стадионе произошли приятные изменения — была осуществлена замена покрытия легкоатлетических дорожек. Они сделаны из современного материала, в корне отличающегося от старого. Это мягкое покрытие, обеспечивающее комфортные спортивные занятия и исключающее лишние нагрузки на опорно-двигательный аппарат.

Хочется напомнить, что при благоприятной обстановке с коронавирусом Дни здоровья и спорта в 2020 году пройдут также 26 сентября, 24 октября, 28 ноября и 19 декабря.

Т.Александрова.