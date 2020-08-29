28 августа врио Главы Чувашии подписал Указ, согласно которому в республике разрешена работа ресторанов, кафе, столовых, баров, если столы там будут стоять на расстоянии 1,5 метра, а сидеть за одним столом будут не более 4 человек. При этом заполняемость зала предприятия общепита не должна превышать 50 процентов. Для банкетного обслуживания прописаны свои правила.Также в Чувашии открываются вузы, ссузы и школы. А вот детские сады пока будут работать в прежнем режиме — только дежурные группы.Разрешено проведение торжественной регистрации заключения брака в присутствии не более чем 20 человек из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, включая работников ЗАГСа.При условии выполнения рекомендаций Роспотребнадзора могут открыться для приема и размещения граждан пансионаты, дома отдыха, круглогодичные санаторно-оздоровительные детские лагеря и гостиницы, расположенные на курортах регионального и местного значения. Отметим, что переход на 3 этап снятия ковидных ограничений Роспотребнадзор согласовал 28 августа. Указ руководитель региона подписал в тот же день.