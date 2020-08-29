В Правительстве России поддержали инициативы Чувашии по реализации национальных проектов

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи Олега Николаева с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным, которая состоялась 29 августа в Казани. Главной темой обсуждения стала реализация национальных проектов в Чувашской Республике, в том числе, в области жилищного и дорожного строительства.

Как отметил Марат Хуснуллин, несмотря на объективную ситуацию с коронавирусом, Правительству Чувашии удалось обеспечить необходимый потенциал роста отрасли жилищного строительства. Отдельного внимания заслуживает активное участие региональных властей и лично врио Главы республики в решении проблем обманутых дольщиков. Совместно с федеральными структурами были разработаны новые механизмы, которые позволят сократить сроки завершения строительства «проблемных» домов.

«Очень важно личное участие руководителя региона в решении такого рода вопросов. Важные темы, которые действительно волнуют людей. От решения этих проблем зависит социальное самочувствие жителей республики. Мы видим активную позицию руководства региона. Мы ее, конечно, поддерживаем», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства России.

Также на встрече обсудили строительство будущей федеральной трассы М12 «Москва-Казань», которая станет еще одним драйвером развития экономики Чувашии.

«Реализация этого и других объектов инфраструктуры, которые возводятся в рамках национальных проектов, является приоритетом в работе Правительства республики. Буквально через несколько дней в Чувашии распахнет свои двери одна из крупнейших в Поволжье школ на 1600 мест. Современное образовательное заведение с отличными возможностями для развития научного, творческого и спортивного потенциала детей, было построено в рамках национального проекта «Образование». Это только один из множества примеров того, как реализация национальных проектов улучшает качество жизни в республике», — отметил по итогам встречи Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии также принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития регионов, входящих в состав ПФО, которое провел в Татарстане заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Обсуждалось выполнение регионами показателей национального проекта «Жилье и городская среда» в части строительства жилья, в том числе ввод жилья в регионах, условия льготной программы ипотечного кредитования нового жилья, сельской ипотеки.