Эстафета «СЧ» состоится, но в этот раз — без зрителей

Вплоть до начала этой недели проведение легендарной легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», которая за более чем 80-летнюю свою историю прерывалась только во время Великой Отечественной войны, из-за ситуации с коронавирусом оставалось под большим вопросом. Судьба любимого по всей республике фестиваля спорта прессы решилась лишь на днях — буквально за две недели до старта эстафеты в Чувашии сняли ограничения на проведение спортивных соревнований на открытом воздухе. Как и планировалось, 82-я по счету эстафета «СЧ» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева пройдет 5 сентября, ровно в 91-ю годовщину со дня рождения великого земляка. Место проведения также неизменно: стадион «Олимпийский» в Чебоксарах.

Этот праздник спорта будет уникальным во всех смыслах. Причина — все еще никуда не исчезнувший из нашей жизни COVID-19. Так, обычно собирающая на дорожках и трибунах тысячи болельщиков и участников эстафета в этот раз впервые пройдет без зрителей. Но зато впервые будет организована трансляция соревнований в прямом эфире на Youtub-канале «Советской Чувашии» и в социальных сетях издания.

КСТАТИ

В первые же дни, как только стало известно, что эстафета «СЧ» состоится, сообщили о готовности оказать поддержку фестивалю спорта прессы Группа компаний «АБС Электро», «Ростелеком», магазин «Спорттовары», Филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», Чувашпотребсоюз, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, АО «Лента», «Россельхозбанк».

Конечно, гораздо меньше станет и самих бегунов. Ограничения пока не позволяют выйти на старт спортсменам до 18 лет, а команды школьников и студентов техникумов и колледжей, как известно, традиционно самые массовые на эстафете «СЧ». Не смогут в этом году пробежаться и спортсмены, достигшие возраста 65 лет, так ярко заявившие о себе на предыдущих соревнованиях. В прошлом году, напомним, организаторам даже пришлось учредить дополнительную категорию для таких участников — «спортсмены 60+».

Фото Олега Мальцева из архива редакции

На прошлой эстафете трибуны были полны, и спортсмены бегали без перчаток…

Не позволяет обстановка посостязаться за медали «СЧ» спортивным семьям, а эти забеги всегда вызывали бурю эмоций на трибунах. Представить эстафету без малышей, с таким упорством бегущих к финишу за ручку с мамой и папой, конечно, сложно. Тем более что с 1993 года, времени, когда появилась семейная номинация, дети и родители ни разу не пропускали эстафету.

Изменения произошли и в «Основной группе», в которой участвуют команды предприятий, организаций, спортивных клубов и учебных заведений. Если раньше на дорожки выходили 10 спортсменов от одной команды (5 мужчин и 5 женщин), то нынче состав команды сокращен до шести человек (3+3). В общей сложности спортсмены разыграют 10 комплектов медалей в 6 группах. Это почти в два раза меньше по сравнению с доковидными временами.

Тем не менее от знаменующего открытие эстафеты парада участников организаторы решили не отказываться. Но привычного шествия всех спортсменов с флагами и штандартами мы не увидим. Чтобы избежать массовости, каждую команду будет представлять только один участник.

Эта эстафета «СЧ» пройдет под знаком беспрецедентных мер безопасности. Каждый участник должен будет иметь при себе «санитарный набор»: маску и перчатки. Бегать в маске от спортсменов не требуется, но вот палочку придется передавать в перчатках. Как это будет происходить на практике — увидим 5 сентября, но потренироваться перед стартами не помешает.

Еще одно нововведение касается получения нагрудных номеров. Если раньше мандатная комиссия выдавала их еще и в день соревнований, то в этот раз зарегистрироваться на участие можно только в определенный день и час — заседание судейской коллегии с выдачей нагрудных номеров пройдет 3 сентября в 15.00 в редакции «СЧ» (Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, 4-й этаж). К этому же дню стоит позаботиться о справке о состоянии здоровья. Без допуска от врача на старт не допустят.

Фото Максима Васильева из архива редакции

Эстафета «СЧ» станет одним из первых спортивных соревнований в республике за последние полгода.

Источник: sovch.chuvashia.com.