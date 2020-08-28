Увлечение – отрада для души

Не все люди могут рассказать о своем увлечении. Многие из нас настолько поглощены повседневными делами и обязанностями, что просто-напросто не остается времени на хобби. У кого-то оно спрятано так глубоко, что человек даже сам до конца не понимает, что ему по-настоящему интересно. На этом фоне люди, увлеченные делом для души, заметно выделяются своей яркостью и необычностью. Хобби для них имеет большое значение, одновременно является и отдыхом, и средством для расширения кругозора, самореализации, а для кого-то еще и дополнительным, иногда и основным, заработком. И не удивительно, что увлеченные люди часами могут рассказывать о любимом занятии. В такие моменты видно, что они по-настоящему счастливые люди.

«Да, я счастливый человек», — не раздумывая, ответил на вопрос и наш собеседник. Дмитрий Кичесов – шумерлинец, учился в школе № 2, незначительное время работал на Комбинате автофургонов, а позднее начал заниматься ремонтными работами. Увлечение его – разведение редких растений на своем садовом участке — в полной мере проявилось в 2013 году, когда после пяти лет проживания на крайнем севере, он вернулся на родину. «Больше всего я скучал по саду», — говорит Дмитрий. Предпосылки к этому увлечению были ещё в детстве, во время посещения станции юннатов были заложены основы ботанических знаний, уже тогда он любил возиться с саженцами.

Сегодня у Дмитрия на участке растет более 200 видов различных растений. Начали мы экскурсию с одного края участка и не скоро вернулись к исходной точке. «Экскурсовод» знакомил нас с декоративными растениями, произносил их названия одно за другим, сопровождая выражением «Конечно же, это название вам ни о чем не говорит». Ни одно растение не попало сюда случайно. Керрия японская, вейгела, клекачка колхидская, бузульник, вишня войлочная, экзохорда, пион древовидный, магнолия, рододендрон, кипарисовик, тис ягодный, гортензия, шелковица, годжи, жимолость съедобная, катальпа желтолистная, смарагд, валериана, сосна кедровая, изотома, спирея серая, тсуга канадская, американская метасеквойя, пихта кавказская, облепиха сортовая, розы, можжевельник китайский и так далее, и так далее… Основная их часть появилась в саду Дмитрия в результате заказа на интернет-сайтах, многие саженцы южных растений привезены им самим из Абхазии, некоторые приобретены на рынке. В числе первых поселилась в саду сосна черная, или австрийская, которая является одним из любимых фонов для селфи у гостей.

Что касается рынка, Дмитрий не скрывает своего негодования на продавцов саженцев, показывая на растущие кусты: «Вот купил два куста черешни на рынке. А это и не черешня. Гибрид какой-то. Я же покупал именно черешню, а не его подобие!»

Дмитрий к каждому растению в своем саду относится со вниманием и даже с почтением, и не скрывает своего удовольствия от того, что южные растения хорошо прижились и перезимовали, что каждый в свое время радует своими бесподобными цветами и плодами. У куста ежевики мы остановились подольше, тёмные ягоды были очень уж сладкими.

Было заметно, что хозяин этого удивительного сада, несмотря на многообразие растений, все же отдает предпочтение хвойным деревьям. «У меня одной туи растет около 50 видов. Вот самый узкий сорт. Его диаметр не превышает 30 см, дерево растет ввысь»,- рассказывает Дмитрий. Останавливаясь у желтохвойных видов с желтоватыми листьями, он каждый раз пояснял нам, что это не болезнь, а такой сорт.

У каждого растения в саду свое место. Кстати, здесь не только экзотические и сортовые растения нашли свое место, рядом с ними хорошо прижились и «местные». «Вот липа, вот можжевельники из леса – «мальчик» и «девочка». А этого лопуха я специально оставил, осенью выкопаю корень. Он очень полезен для здоровья»,- продолжает свой рассказ Дмитрий. За своим здоровьем мужчина следит, закаляется, буквально до нашего прихода только что искупался в пруду, а ведь на дворе погода стоит отнюдь не летняя, больше уже осенняя. Для поддержания здоровья он заготавливает травы из своего сада: одни идут на приправы, другие — на чаи.

Дмитрий ненавязчиво внимателен и к здоровью своих растительных питомцев. Он сторонник естественного роста растений и отказывается применять различные подкормки, усилители роста и т.д. «Мой принцип – не подкармливать магазинными препаратами. Я применяю естественное удобрение – траву, после прополки кладу ее под кусты и деревья, это и есть для них удобрение», — делится он своими способами ухода за растениями.

А вот грядки клубники, их всего десять, и на каждой грядке – отдельный сорт. «Эти три грядки в этом году перекопаю, они перестали меня устраивать»,- говорит хозяин. А вот вопрос «Где же здесь растет картошка?» наш собеседник воспринял даже с легкой обидой, сказав, что картошку может посадить «любой дурак». Территорию для своих растений ему пришлось «отвоёвывать» буквально метр за метром у матери, которая выращивала здесь овощи. Однако, под натиском увлеченного человека разве можно устоять? Так и мать постепенно отступила, и теперь только часть сада оставлена под овощные культуры. Только полезные по свойствам и экзотические растения могут занять свое место в этом саду, уверен наш собеседник.

«Я хотел расширить участок, купив соседний, сделать ботанический сад, а уж соседний выделить матери для выращивания овощей, но, к сожалению, не получилось. От своей мечты — создания своего ботанического сада, я не отказываюсь. Хочу, чтобы дети приходили и полученные в классе знания по ботанике подкрепляли практикой, воочию увидев все многообразие растений»,- делится своими задумками Дмитрий. Как бы то ни было, гостей у него бывает много. Новые ростки, лишние саженцы он помещает в отдельную посуду для таких же интересующихся редкими и интересными растениями людей. О том, какие виды хотел бы посадить на своем участке, он не посчитал нужным рассказывать, так как «в двух словах об этом не расскажешь».

Как бы то ни было, нам было понятно, что этот сад год от года будет краше, деревья — крепче, кусты — пышнее. А изучать растительный мир в этом саду все-таки будет кому — у Дмитрия растет любимый внук, который внес в его жизнь очередные яркие краски.

Дмитрий открыт для общения с единомышленниками и пожелал для таких людей оставить свой номер телефона – 89613441101, ну а нас он позвал в свой сад прийти чуть позднее, когда поспеет желтая слива.

Марина Ветликова.