Статистика важна для каждого

Меньше года остается до начала Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Переписи населения связывают нас с нашим прошлым, нашими предками, а также помогают строить будущее. Благодаря переписи мы будем иметь точные данные о численности населения и социально-экономических процессах, которые происходят в регионах, городах и селах. Об особенностях предстоящей переписи – в интервью руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике Эльвиры Максимовой.

Известно, что особенностью двенадцатой по счету переписи будет применение новых цифровых технологий. О каких технологиях идет речь?

– Впервые у населения появится возможность пройти перепись на Едином портале государственных услуг. Процесс переписи станет более удобным и комфортным: можно заполнить электронный переписной лист не только на себя, но и на членов своей семьи в любое свободное время. Каждый участник интернет-переписи получит цифровой код подтверждения. Его нужно будет сообщить переписчику.

Вместо традиционных переписных листов при опросе населения переписчики будут использовать планшеты и вносить в них данные. На планшеты будут загружены электронные карты с привязкой к адресам. Установленная на планшет программа обеспечит защиту собираемой информации.

Также переписаться можно будет на стационарных участках, в том числе и в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

– Впервые у населения появится возможность пройти перепись на Едином портале государственных услуг. Процесс переписи станет более удобным и комфортным: можно заполнить электронный переписной лист не только на себя, но и на членов своей семьи в любое свободное время. Каждый участник интернет-переписи получит цифровой код подтверждения. Его нужно будет сообщить переписчику. Вместо традиционных переписных листов при опросе населения переписчики будут использовать планшеты и вносить в них данные. На планшеты будут загружены электронные карты с привязкой к адресам. Установленная на планшет программа обеспечит защиту собираемой информации. Также переписаться можно будет на стационарных участках, в том числе и в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Отразится ли применение новых технологий на конечном результате?

Обязательно. Применение электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и ускорить обработку информации.

Когда будут известны итоги переписи?

Первые данные о численности населения уже будут получены в октябре 2021 года, а окончательные итоги опроса Росстат подведет в конце 2022 года.

Предстоящей переписи характерна кардинальная смена образа. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Цифровой формат Всероссийской переписи населения подчеркивается новым визуальным стилем, который получился ярким, современным и динамичным. Всероссийская перепись населения пройдет под девизом «Создаем будущее!».

Логотип представляет собой контурное изображение территории России в четырех цветах, плавно переходящее в схематически изображенную группу людей. Синий цвет обозначает море, красный — горные местности, желтый — степные равнины, зеленый — леса.

А талисманом переписи стала птичка ВиПиН, которая в игровой форме рассказывает о новшествах предстоящего мероприятия на сайте Всероссийской переписи населения (strana2020.ru).

Логотип представляет собой контурное изображение территории России в четырех цветах, плавно переходящее в схематически изображенную группу людей. Синий цвет обозначает море, красный — горные местности, желтый — степные равнины, зеленый — леса. А талисманом переписи стала птичка ВиПиН, которая в игровой форме рассказывает о новшествах предстоящего мероприятия на сайте Всероссийской переписи населения (strana2020.ru). Как идет подготовка к проведению переписи?

В настоящее время в республике основные подготовительные мероприятия завершены. Составлены организационные планы проведения переписи населения. Все жилые дома и нежилые здания включены в счетные участки, за каждым из которых будет закреплен переписчик. Счетные участки нанесены на интерактивную карту. Рассчитано необходимое количество переписного персонала с учетом резерва на случай внезапной болезни или других обстоятельств.

Состав вопросов остался прежним или изменился?

Постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость, жилищные условия и др.

Формулировки некоторых вопросов скорректированы и дополнены. Изменения касаются вопроса о владении русским и другими языками; об источниках средств к существованию.

По сокращенной программе (7 вопросов) переписываются люди, постоянно проживающие в другом государстве, но находившиеся в России на момент счета населения (0 часов 1 апреля 2021 года).

Формулировки некоторых вопросов скорректированы и дополнены. Изменения касаются вопроса о владении русским и другими языками; об источниках средств к существованию. По сокращенной программе (7 вопросов) переписываются люди, постоянно проживающие в другом государстве, но находившиеся в России на момент счета населения (0 часов 1 апреля 2021 года). Будут ли во время переписи спрашивать имя, фамилию и отчество?

Фамилия, имя, отчество и адрес записываются только для того, чтобы до обработки информации переписные листы не перепутались, и человек из Вашей семьи не оказался, например, среди людей из соседней квартиры. Все данные о Вас на переписном листе обезличены.

Информация заносится в переписные листы со слов респондентов. Паспорт и другие документы, подтверждающие сведения, не требуются.

Информация заносится в переписные листы со слов респондентов. Паспорт и другие документы, подтверждающие сведения, не требуются. Как я смогу узнать переписчика?

– Переписчики будут иметь удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, и специальную экипировку с яркой символикой Всероссийской переписи населения. Это шарф с логотипом переписи, жилет со светоотражающими элементами, сумка-портфель для планшета. Также вы всегда сможете подтвердить личность переписчика по телефонам ближайшего переписного участка.

– Переписчики будут иметь удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, и специальную экипировку с яркой символикой Всероссийской переписи населения. Это шарф с логотипом переписи, жилет со светоотражающими элементами, сумка-портфель для планшета. Также вы всегда сможете подтвердить личность переписчика по телефонам ближайшего переписного участка. В 2020 году статистическая служба Чувашии отмечает свой вековой юбилей.

История статистического ведомства республики начинается с 1 сентября 1920 года. В этот день было принято постановление об организации статистического бюро. Символично, что Чувашстат отмечает свой вековой юбилей в год 100-летия образования Чувашской автономной области.

Какие актуальные задачи сейчас стоят перед статистиками?

Цифровизация процесса статистического производства — центральный вектор развития отечественной статистики в ближайшие 4 года. Она позволит сформировать единое цифровое пространство для всех органов власти, повысить точность сведений и оперативность предоставления данных.

Важно совершенствовать статистический учет, снижать отчетную нагрузку на бизнес. Детальной проработки требует проблема межведомственного взаимодействия.