Роспотребнадзор России согласовал для Чувашии переход на 3 этап снятия ковидных ограничений

«Роспотребнадзор Российской Федерации согласовал наше видение о том, что мы можем перейти на следующий этап снятия режима ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции», – открыл 28 августа заседание Оперативного штаба по коронавирусу врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Руководитель региона напомнил, что речь о переходе на 3 этап снятия ограничений зашла на прошлой неделе на заседании Оперштаба, когда было принято решение о возобновлении работы торговых центров и аттракционов на открытом воздухе.

Как отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, переход к 3 этапу снятия ограничений предполагает возобновление деятельности еще ряда объектов. Однако, она добавила, что ведомство считает необходимым сохранить некоторые ограничения.

«Это связано с тем, что в республике на достаточно существенном уровне регистрируется заболеваемость внебольничной пневмонией и ОРВИ. За последнюю неделю мы не увидели снижения. Хотя несколько недель подряд мы наблюдали позитивную динамику. Кроме этого, намечается превышение эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения. Все это обязывает нас сохранить некоторые ограничения при переходе к 3 этапу», – объяснила Надежда Луговская.

Источник: чувашинформ.рф.