Районы Чувашии получат дополнительную финансовую помощь из республиканского бюджета

Деньги поступят в муниципалитеты уже в сентябре. Они пойдут на финансирование поселений. Заложенный в республиканский бюджет объем субвенций увеличивается и составит почти на 350 млн рублей. Об этом рассказал министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков на совещании, посвященном инициативному бюджетированию с участием глав районов республики. Встреча, организованная по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева, прошла 27 августа в этнографическом парке «Чуваш Керем».

Министр финансов Чувашии пояснил, что поскольку в поселениях недостаточно средств на осуществление собственных полномочий, то ранее муниципалитеты обеспечивали их самостоятельно. Это в итоге приводило к перекосу в бюджете района.

Нововведения, предложенные Минфином Чувашии, позволят выправить данную ситуацию. Теперь деньги на решение вопросов в поселениях будут поступать в муниципалитет дополнительно из республиканского бюджета. Таким образом, доходы самих поселений будут повышаться, а сельчане смогут направить их на нужды своего населенного пункта.

Кроме того, Михаил Ноздряков перечислил объемы финансовой помощи муниципалитетам, которые поступили в муниципалитеты из республиканской «казны» в 2020 году. Среди них: программы инициативного бюджетирования, «ковидная» финансовая помощь и абсолютно новые формы поддержки. Например, впервые районы получили субсидии на разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, на благоустройство дворовых территорий и тротуаров, на капремонт водобашен, на разовые выплаты ЛПХ-собственникам дойных коров. Также каждое село и деревня получили по 100 тысяч рублей, а города – сумму в зависимости от численности населения.

Также районам Чувашии была оказана прямая финансовая помощь на выпадающие доходы, которые республика возместила с профицитом.

В течение года республиканское правительство и лично врио Главы Чувашии Олег Николаев реагировали на запросы районов, стремясь сохранить баланс между необходимостью соблюдать короновирусные ограничения и поддержкой экономики. В результате на 1 августа общий объем межбюджетных трансфертов составил 24 млрд. 862 млн рублей. Причем рост по сравнению с прошлым годом – почти 1 млрд. рублей. «И это в условиях достаточно сложного года с учетом кризисных явлений, связанных с коронавирусом», — заключил Михаил Ноздряков.

Источник: чувашинформ.рф.