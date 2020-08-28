Олег Николаев пригласил победителей республиканского конкурса «Команда молодых лидеров» на госслужбу

Об этом врио Главы Чувашии сказал 27 августа во время торжественной церемонии награждения финалистов и полуфиналистов республиканского конкурса «Команда молодых лидеров».

«Я хочу вас поздравить с победой и сообщаю, что все вы включены в кадровый резерв органов государственной власти. И поэтому не удивляйтесь, если вам вдруг позвонят и пригласят на работу», – предупредил руководитель региона молодых людей.

«Молодые лидеры» заметили, что участие в таком конкурсе стало для них хорошим стимулом двигаться дальше и заверили, что приложат все усилия, чтобы привести республику к процветанию.

«Участвуя в конкурсе, я получил очень важный опыт для себя. Надеюсь, что сейчас я лишь в начале своего долгого пути, двигаясь по которому я смогу принести пользу согражданам и родной республике», – признался финалист конкурса, переводчик ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация» Игорь Андреев.

Напомним, республиканский конкурс «Команда молодых лидеров» был инициирован врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. В первом этапе приняли участие 1579 молодых людей, 92 из них прошли в полуфинал. Финалистами стали 5 человек.

Победители (финалисты и полуфиналисты конкурса) кроме дипломов получили также образовательные сертификаты на прохождение профессиональной переподготовки. Они смогут выбрать наставников в сфере своей деятельности, получат оценку профессиональных знаний и личностно-профессиональную диагностику, а также рекомендации для включения в резерв управленческих кадров Чувашской Республики и Молодежный кадровый резерв при Главе Чувашской Республики.

Источник: чувашинформ.рф.