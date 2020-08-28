Действующий руководитель Чувашии впервые принял участие в предвыборных дебатах на выборах Главы республики

26 августа в прямом эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии прошли дебаты кандидатов на пост Главы республики. Впервые в истории региона в них принял участие действующий руководитель Чувашии Олег Николаев, идущий на эти выборы самовыдвиженцем. В предыдущих дебатах на площадке ГТРК «Чувашия» Николаев не смог принять участие: они были назначены на рабочее время, а брать отгулы или отпуск в нынешней непростой ситуации он посчитал неправильным.

Темой дебатов стало развитие городов республики как индустриальных и инфраструктурных центров. В том числе, речь шла о состоянии промышленности, создании новых рабочих мест и состоянии республиканского здравоохранения. Выдвинутый от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Николай Степанов регулярно вспоминал советское прошлое. Он сетовал на недостаточную гибкость крупного бизнеса, напомнил о низкой оплате труда в экономике региона, при этом в целом позитивно оценил состояние чувашской медицины. Однако никаких предложений по улучшению ситуации он так и не дал. Критичными были и выступления идущего на выборы от КПРФ Александра Андреева. Он немало времени уделил межгосударственному проекту «Сычуань-Чувашия», с которым сейчас разбирается республиканский Кабмин, сетовал на высокую трудовую миграцию, но тоже ничего конструктивного предложить не смог. Олег Николаев оказался единственным из участников дебатов, который представил весьма четкий план работы по развитию промышленности и медицины, а также по улучшению положения работающих жителей республики. В основе плана – разработанная по поручению Николаева с привлечением местных и федеральных специалистов Программа социально-экономического развития Чувашии. Константин Степанов, которого на выборы выдвинула ЛДПР, почти все отведенное ему время посвятил эмоциональной критике политической ситуации в России, привлекал внимание к проблемам прошлых лет, запомнился обещанием устроить ревизию нынешнего положения дел с привлечением всех правоохранительных и силовых органов. В итоге он быстрее всех выбрал свое время и заканчивал дебаты в роли слушателя. Несколько грамотных замечаний высказал кандидат от «Патриотов России» Сергей Матвеев. Впрочем, он постоянно скатывался в частности: казалось, что у этого кандидата есть общее понимание проблем, но нет четкой программы действий.

Все кандидаты привели на дебаты свои группы поддержки. Кроме них, в зрительном зале присутствовали члены Центризбиркома Чувашской Республики и представители СМИ. По итогам дебатов комментарий дал председатель ЦИК Александр Цветков:

«На мой взгляд, избирательная кампания отличается в лучшую сторону от предыдущих в плане информирования избирателей. Мне нравится, как работают СМИ. У нас абсолютно равный подход ко всем кандидатам, абсолютно равные возможности для всех, это импонирует. Сегодня прошло уникальное мероприятие – дебаты, в которых приняли участие все кандидаты, в том числе действующий руководитель республики Олег Николаев. Раньше кандидат такого уровня не участвовал в совместных агитационных мероприятиях. Это тоже говорит об открытости избирательной кампании. Кому-то, может, не хватило динамики, но по содержанию дебаты, на мой взгляд, были очень качественными, интересными, наполненными смыслом. Избиратели узнали для себя много нового».

Источник: чувашинформ.рф.