Врио Главы Чувашии Олег Николаев ознакомился с деятельностью ОПФР по Чувашской Республике

20 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике. Руководителю республики показали, как организована работа клиентских служб, единого регионального центра обработки данных и контакт-центра. Пенсионный фонд активно внедряет в свою работу цифровые технологии, которые облегчают жизнь гражданам и позволяют решать те или иные вопросы, не выходя из дома, что особенно важно в связи с пандемией.

Врио Главы республики также ознакомился с работой регионального отделения «Союза пенсионеров России» по Чувашской Республике. В целях повышения творческой и социальной активности людей старшего поколения СПР по Чувашии продолжает работу по обучению компьютерной грамотности пенсионеров.

В актовом зале Олег Николаев встретился с начальниками территориальных органов ПФР в Чувашской Республике и представителями регионального отделения «Союза пенсионеров России».

В ходе выступления Олег Николаев отметил, что со стороны правительства республики пожилым жителям оказываются различные меры поддержки. Только за последние месяцы был принят ряд очень важных решений: закреплен законом Чувашской Республики статус «детей войны» с предоставлением удостоверения, дающее определенные меры социальной поддержки. В августе текущего года врио Главы Чувашии подписал Указ «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни». Занятия будут проводить волонтеры и тренеры на базе республиканских спортивных учреждений в определенные дни и часы. Подобные тренировки для пожилых людей будут бесплатны.

В завершение мероприятия Олег Николаев поблагодарил сотрудников фонда за их труд и вручил награды работникам, а также самым активным участникам регионального отделения «Союза пенсионеров России».

УПФР в г. Шумерле (межрайонное).