Во благо созидания

В рамках празднования 100-летия Чувашской автономии руководством региона было принято решение о выделении 100 тысяч рублей всем населённым пунктам республики. На эти цели было направлено около 300 млн рублей бюджетных средств. Что важно — каждый населенный пункт получил «вольную» в использовании денег, то есть жители сами определили первостепенные нужды по благоустройству своих поселков и деревень. Никаких требований к софинансированию проектов не предъявляется. Главное — определиться с фронтом работ и вовремя подать заявку в Минсельхоз республики.

В Шумерлинском районе 57 населенных пунктов, каждый из них получит средства на развитие — в целом 5 млн 700 тыс. руб.

По сведениям, предоставленным финансовым отделом администрации района, на сегодня уже поступило 1 млн 200 тыс. руб, предназначенных для 12 населенных пунктов. Газета связалась с некоторыми главами сельских поселений и, как говорится, из первых уст узнала, куда селяне решили направить юбилейные средства.

«В Мыслеце буквально на днях закончилось строительство летней концертной сцены», -. сообщила газете глава Краснооктябрьского сельского поселения Татьяна Лазарева. Как известно, сельский клуб в поселке — здание аварийное, с печным отоплением, и возведение его летней альтернативы было активно поддержано местными жителями. Как отметила глава, идентичные сооружения будут построены также в поселках Красный Атмал и Красная Звезда, где они станут площадками для выступлений приезжих артистов, для собраний, сходов граждан и пр.

В Красном Октябре завершаются строительные работы по ограждению спортивной площадки, а жители поселков Пинеры, Путь Ленина и Коминтерн решили благоустроить зоны отдыха. Стоит ли говорить, что места здесь по-заповедному замечательные!

В Нижнекумашкинском сельском поселении, сообщила глава Валентина Губанова, на грантовые деньги жители решили благоустроить памятник Победы и отремонтировать уличное освещение в Нижней Кумашке, обустроить детские игровые площадки в Верхней Кумашке, поселках Волге и Ульяновском.

В поселке Речной Русско-Алгашинского сельского поселения уже завершена установка уличного освещения – теперь 20 новеньких светодиодных фонаря освещают весь поселок. Как рассказал газете глава поселения Виталий Спиридонов, для установки в Чувашских Алгашах уже закуплена детская площадка, а в Русских Алгашах на днях завершается благоустройство территории сквера погибшим воинам-землякам.

«В Магаринском сельском поселении самое большое количество населенных пунктов – десять — и в каждом пройдут работы по благоустройству», — констатировала глава поселения Людмила Егорова. – В пяти населенных пунктах — Саланчике, Верхнем Магарине, Нижнем Магарине, Автобусе и Комаре — жителями было решено отремонтировать уличное освещение, в поселке Триер и деревне Егоркино завершается благоустройство родников, в планах — обустройство переходов через речку Саланку в Полярной Звезде, Егоркино и Петропавловске.

В Торханском сельском поселении уже отремонтировано уличное освещение в Торханах и Синькасах, полным ходом идет обустройство сквера Победы в деревне Мыслеце, в планах – обустройство сквера Победы в Чертаганах, строительство детской площадки в Молгачкино, спортивной – в Бреняшах.

Деревня Калиновка Туванского сельского поселения – населенный пункт особый, таковым его даже с натяжкой назвать нельзя – там никто не проживает. Как сообщил газете глава поселения Владимир Васильев, 100 тыс. руб, предназначенных для Калиновки, было решено перенаправить на спил старых деревьев в Лесных Туванах, на что было получено официальное разрешение Минсельхоза Чувашии. Также в Лесных Туванах установлен забор в парке Победы, в Малых Туванах — ограда в парке, для спортивного зала Туванского КОЦ закуплено спортивное оборудование.

Настоящим подарком для жителей деревни Луговой Юманайского сельского поселения стала установка новой спортивно-игровой площадки. На 100 тыс. рублей были приобретены спортивные и игровые элементы для детворы и молодежи. Детскую игровую площадку планируется обустроить также в Юманаях. Во Вторых Ялдрах по решению граждан установлено 22 уличных светодиодных светильника. В Тарн-Сирме и Эшменейкино будут благоустроены переезды. Как отметил глава поселения Олег Яковлев, в целом в поселение поступят 700 тыс. рублей, в деревню Кадеркино запланировано направить 200 тыс. руб. (за счет перенаправленных средств нежилой деревни Пюкрей) — на оснащение мебелью уже несколько лет неработающего сельского клуба. «В моих мечтах – возродить работу клубного учреждения, хорошо, если поступившие средства дадут этому начало», — выразил надежду глава поселения.

«Юбилейному гранту жители очень рады», — единодушно констатировали главы сельских поселений. — В год столетия Чувашской автономии о лучшем подарке сложно было и мечтать».

Газета еще не раз обратится к этой теме и расскажет читателям о благоустройстве сел и деревень.

Ольга Дмитриева.