Владислав Садырга:

«Развитие региона начинается с развития муниципалитетов»

24 июля был представлен итоговый вариант Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы. Этот важный для региона документ был презентован на заседании Высшего экономического совета временно исполняющим обязанности главы республики Олегом Алексеевичем Николаевым. Программа получила широкий отклик среди населения, и это неудивительно, ведь те действия, которые в ней запланированы, тем или иным способом касаются каждого из нас.

Своим видением ключевых моментов программы с нашей газетой поделился участник Народного штаба Олега Николаева, председатель Общественного совета города Шумерли Владислав Матвеевич Садырга.

Владислав Матвеевич, как Вы оцениваете программу социально-экономического развития региона в целом? Что, на Ваш взгляд,

в ней самое ценное?

Самое ценное, на мой взгляд, это то, что в нее включены программы развития каждого муниципалитета по отдельности. Наверное, это впервые. Конечно, все мы являемся жителями республики, но проживаем в разных городах и районах. А людям важно почувствовать изменения именно в том населенном пункте, где они работают, где их дети ходят в школу, в детский сад, на дополнительные занятия…

В программе указаны конкретные шаги по улучшению качества жизни в каждом муниципальном округе, в том числе и в Шумерле. Обозначены пути решения существующих проблем, объемы и источники финансирования. Определены конкретные проекты инфраструктурной направленности, коммерческие проекты. Предусмотрено федеральное и республиканское финансирование проектов, а также привлечение внебюджетных источников финансирования. Такое пристальное внимание к проблемам муниципалитетов дорогого стоит.

С того момента, как Олег Николаев приступил к обязанностям врио Главы региона, его ответственность стала иной, чем у депутата Госдумы. Теперь он лично отвечает перед жителями Чувашии. С самых первых шагов на посту руководителя региона Олег Николаев поставил задачу выработать четкую, осуществимую программу действий по выводу республики из затяжного кризиса. С этой целью и была разработана Программа социально-экономического развития Чувашской Республики. По сути это программа Олега Николаева на выборах Главы Чувашии. Нужно отметить, что это плод коллективного труда, не только правительства, но и тех людей, которые вошли в Высший экономический совет, вплоть до рядовых жителей республики.

В предыдущие годы у нас очень много говорили об инвестиционной привлекательности Чувашии, о том, что мы занимаем лидирующие места не только по Приволжскому федеральному округу, но и в целом по России. А где же серьезные инвестиции?

Конечно, определенная работа велась. Когда несколько лет назад проходила выборная кампания, в микрорайонах города появлялись детские площадки и другие объекты. Это, конечно, важно, но не самое главное. Важнее — обеспечение развития экономического потенциала в целом и, в частности, промышленности в городе. В этом плане Олег Алексеевич четко обозначил приоритет – в первую очередь, нужно развивать промышленный потенциал республики, в том числе и в Шумерле.

Буквально на днях на форуме «Армия-2020» при активном участии Олега Алексеевича были подписаны соглашения с корпорацией «Проект-техника» и ПАО «Промсвязьбанк». В рамках мероприятия также состоялся круглый стол «Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса как фактор реиндустрилизации региональной экономики» с участием представителей органов региональной исполнительной власти и организаций ОПК. С одним из докладов выступил Олег Николаев. Он рассказал о региональных мерах стимулирования диверсификации производств организаций оборонно-промышленного комплекса Чувашской Республики, а также затронул проблемы, которые требуют решения на федеральном уровне. Это касается и двух ведущих предприятий города Шумерли.

В программе социально-экономического развития республики обозначены меры по развитию здравоохранения, образования, культуры. Думаю, что все эти намеченные пункты воплотятся в жизнь, потому как многие указанные направления входят и в планы нацпроектов. И то, что задачи в социальной сфере перекликаются с нацпроектами – это еще один момент, чем привлекает меня его программа.

В программе указаны конкретные шаги по улучшению качества жизни в каждом муниципальном округе, в том числе и в Шумерле. Обозначены пути решения существующих проблем, объемы и источники финансирования. Определены конкретные проекты инфраструктурной направленности, коммерческие проекты. Предусмотрено федеральное и республиканское финансирование проектов, а также привлечение внебюджетных источников финансирования. Такое пристальное внимание к проблемам муниципалитетов дорогого стоит. С того момента, как Олег Николаев приступил к обязанностям врио Главы региона, его ответственность стала иной, чем у депутата Госдумы. Теперь он лично отвечает перед жителями Чувашии. С самых первых шагов на посту руководителя региона Олег Николаев поставил задачу выработать четкую, осуществимую программу действий по выводу республики из затяжного кризиса. С этой целью и была разработана Программа социально-экономического развития Чувашской Республики. По сути это программа Олега Николаева на выборах Главы Чувашии. Нужно отметить, что это плод коллективного труда, не только правительства, но и тех людей, которые вошли в Высший экономический совет, вплоть до рядовых жителей республики. В предыдущие годы у нас очень много говорили об инвестиционной привлекательности Чувашии, о том, что мы занимаем лидирующие места не только по Приволжскому федеральному округу, но и в целом по России. А где же серьезные инвестиции? Конечно, определенная работа велась. Когда несколько лет назад проходила выборная кампания, в микрорайонах города появлялись детские площадки и другие объекты. Это, конечно, важно, но не самое главное. Важнее — обеспечение развития экономического потенциала в целом и, в частности, промышленности в городе. В этом плане Олег Алексеевич четко обозначил приоритет – в первую очередь, нужно развивать промышленный потенциал республики, в том числе и в Шумерле. Буквально на днях на форуме «Армия-2020» при активном участии Олега Алексеевича были подписаны соглашения с корпорацией «Проект-техника» и ПАО «Промсвязьбанк». В рамках мероприятия также состоялся круглый стол «Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса как фактор реиндустрилизации региональной экономики» с участием представителей органов региональной исполнительной власти и организаций ОПК. С одним из докладов выступил Олег Николаев. Он рассказал о региональных мерах стимулирования диверсификации производств организаций оборонно-промышленного комплекса Чувашской Республики, а также затронул проблемы, которые требуют решения на федеральном уровне. Это касается и двух ведущих предприятий города Шумерли. В программе социально-экономического развития республики обозначены меры по развитию здравоохранения, образования, культуры. Думаю, что все эти намеченные пункты воплотятся в жизнь, потому как многие указанные направления входят и в планы нацпроектов. И то, что задачи в социальной сфере перекликаются с нацпроектами – это еще один момент, чем привлекает меня его программа. Владислав Матвеевич, Вы долгие годы руководили Шумерлей. Вам хорошо известны проблемы муниципалитета, обозначенные в программе социально-экономического развития Чувашии. Какие моменты, на Ваш взгляд, имеют преимущественное значение?

Проблемной для города всегда являлась сфера ЖКХ. Те сооружения, которые были построены 30-40 лет назад, конечно, обветшали. Физический износ котельных и тепловых сетей очень высок. То, что было сделано по строительству шести блочно-модульных котельных — это только начало. Котельные построили, а новые сети-то нет. Радует, что в программе Олега Николаева это оговорено — намечено строительство модульных котельных с учетом замены теплосетей и сетей горячего водоснабжения.

В программе нашло отражение решение проблемы высокого физического износа водопроводных сетей. Необходима реконструкция Сурского водовода до водоочистной станции, водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. Но для того, чтобы выполнить намеченны, нужны огромные средства.

Еще один вопрос, отраженный в предстоящей работе, — исправление состояния дорожной инфраструктуры. На мой взгляд, дороги в городе надо восстанавливать и строить, исходя из потока людей, учитывая где ходит больше народу. К тому же, надо подходить к этому вопросу комплексно — увязать в одно целое строительство дороги, обустройство тротуаров, отвод поверхностных вод и уличное освещение.

В программу, рассчитанную на 2020—2025 годы, включены строительство автодорог общего пользования по ул. Косточкина, Интернациональной, Лермонтова, Пушкина, по Банковскому переулку, а также реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводской.

В числе других вопросов считаю важным привести в порядок городской парк культуры и отдыха, ведь он является излюбленным местом шумерлинцев и внесен в реестр особо охраняемых природных территорий местного значения. Основными проблемами в парке остаются необходимость реконструкции пруда, фонтана, обновления ограждения по периметру парка, устаревших аттракционов и др. Сюда же можно отнести и реконструкцию кинотеатра «Дружба». Все эти пункты в программе есть. Предстоит большая работа, но, я думаю, что с этой задачей администрация города с помощью правительства Чувашии во главе с Олегом Николаевым справится.

Конечно же, Шумерле необходимо отремонтировать ДК «Восход». Ведь это культурный центр города, его лицо. Надо привести в порядок его внешний облик, ведь даже если внутри все выглядит достойно, неблагополучный внешний вид портит все впечатления.

В программе развития Шумерли также обозначен капремонт детских садов, спальных корпусов детского-оздоровительного лагеря «Соснячок». Над «Соснячком» еще предстоит подумать, ведь он же был построен по советским стандартам. Сегодня комнаты, рассчитанные на большое количество проживающих, — это уже прошлый век. Необходимы помещения на 2-3 человека, соответствующие современным требованиям.

нет. Радует, что в программе Олега Николаева это оговорено — намечено строительство модульных котельных с учетом замены теплосетей и сетей горячего водоснабжения. В программе нашло отражение решение проблемы высокого физического износа водопроводных сетей. Необходима реконструкция Сурского водовода до водоочистной станции, водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. Но для того, чтобы выполнить намеченны, нужны огромные средства. Еще один вопрос, отраженный в предстоящей работе, — исправление состояния дорожной инфраструктуры. На мой взгляд, дороги в городе надо восстанавливать и строить, исходя из потока людей, учитывая где ходит больше народу. К тому же, надо подходить к этому вопросу комплексно — увязать в одно целое строительство дороги, обустройство тротуаров, отвод поверхностных вод и уличное освещение. В программу, рассчитанную на 2020—2025 годы, включены строительство автодорог общего пользования по ул. Косточкина, Интернациональной, Лермонтова, Пушкина, по Банковскому переулку, а также реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводской. В числе других вопросов считаю важным привести в порядок городской парк культуры и отдыха, ведь он является излюбленным местом шумерлинцев и внесен в реестр особо охраняемых природных территорий местного значения. Основными проблемами в парке остаются необходимость реконструкции пруда, фонтана, обновления ограждения по периметру парка, устаревших аттракционов и др. Сюда же можно отнести и реконструкцию кинотеатра «Дружба». Все эти пункты в программе есть. Предстоит большая работа, но, я думаю, что с этой задачей администрация города с помощью правительства Чувашии во главе с Олегом Николаевым справится. Конечно же, Шумерле необходимо отремонтировать ДК «Восход». Ведь это культурный центр города, его лицо. Надо привести в порядок его внешний облик, ведь даже если внутри все выглядит достойно, неблагополучный внешний вид портит все впечатления. В программе развития Шумерли также обозначен капремонт детских садов, спальных корпусов детского-оздоровительного лагеря «Соснячок». Над «Соснячком» еще предстоит подумать, ведь он же был построен по советским стандартам. Сегодня комнаты, рассчитанные на большое количество проживающих, — это уже прошлый век. Необходимы помещения на 2-3 человека, соответствующие современным требованиям. Единый день голосования не за горами. Как Вы считаете, у других кандидатов на должность Главы республики есть программы, способные конкурировать с программой Олега Николаева?

Хочу сказать, что 13 сентября мы будем выбирать не только личность, но и программу развития, которую представляют кандидаты. И сравнение тут явно в пользу Олега Николаева, ведь никто из кандидатов на пост Главы Чувашии, кроме него, не смог так тщательно проработать вопросы развития республики. То, что у остальных претендентов нет развернутой программы, говорит о том, что люди просто пришли заявить о себе, напомнить о деятельности партии, от которой они выдвинуты. А то, что их программы не представляют собой отработанного плана действий, я думаю, понимают все.

Татьяна Яковлева.