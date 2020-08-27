Открытие детского сада в д. Большие Катраси Чебоксарского района снова переносится

Об этом стало известно из доклада министра образования Чувашии Сергея Яковлева на очередном заседании Стратегического совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности, которое прошло 27 августа в Доме Правительства. Врио Главы Чувашии Олег Николаев выразил недовольство переносом сроков открытия детского сада в д. Большие Катраси.

Напомним, строительство дошкольного учреждения на 110 мест в д. Большие Катраси Чебоксарского района началось еще в прошлом году. Детский сад, возведенный в рамках национального проекта «Демография», с нетерпением ждут местные жители. Изначально садик должны были сдать в эксплуатацию 31 марта 2020 года. Затем эту дату перенесли на 1 сентября. Однако, по словам министра образования Чувашии есть риск того, что и в эти сроки открыть детский сад не удастся. Связано это с тем, что поставка оборудования идет с задержкой.

Фото: cap.ru

«Такой доклад меня не устраивает, мне нужна конкретная дата, когда этот объект будет введен в эксплуатацию, и когда дети пойдут в этот детский садик и будут получать соответствующие образовательные услуги», — подчеркнул Олег Николаев.

Фото: cap.ru

Отметим, что 17 августа были доведены дополнительные средства в размере 3,8 млн рублей на закупку дополнительного технологичного оборудования для этого образовательного учреждения. Сейчас ведутся работы по его установке и вводу объекта в эксплуатацию.

Фото: ТаванЕн, Instagram

Источник: чувашинформ.рф.