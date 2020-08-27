Минтранс Чувашии продолжает отбор юрлиц и ИП для включения в реестр пунктов по переоборудованию транспорта на использование природного газа (метана)

Продолжается прием документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов.

Напомним, что Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации, которым в 2020 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на переоборудование транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики определено уполномоченным органом исполнительной власти ответственным за развитие рынка газомоторного топлива в регионе и начало отбор сервисных станций для включения в реестр по переоборудованию транспорта на использование природного газа (метана) для участия в программе. На сегодняшний день уже аккредитовано 6 сервисных станций.

Отбор юрлиц и ИП для включения в реестр пунктов по переоборудованию транспортных средств на использование газомоторного топлива открыт для всех желающих. Приглашаем к участию в программе по переоборудованию транспортных средств на метан со скидкой до 90%.

С требованиями к пунктам переоборудования и технического обслуживания автомобилей, а также с Правилами предоставления субсидий можно ознакомиться по ссылке>>

Консультацию об отборе можно получить по телефону: (8352) 56-50-81, е- mail: mintrans107@cap.ru

Сравочно: для развития рынка газомоторного топлива в республике реализуются мероприятия по формированию инфраструктуры, необходимой для обеспечения эксплуатации транспорта на природном газе. В 2020 году на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа предусмотрены субсидии в размере 120 млн. рублей (не более 40 млн. рублей на строительство 1 АГНКС). На мероприятия по переоборудованию транспортных средств на метан предусмотрено субсидий в размере 20 680,0 тыс. рублей.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.