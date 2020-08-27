Конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования на 2021 год объявят в октябре

С таким заявлением заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов выступил на выездном совещании с главами районов и городов в Чебоксарском районе. Мероприятие прошло по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева и было посвящено вопросам реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан.

В этом году Минсельхоз Чувашии планирует объявить конкурс по отбору проектов инициативного бюджетирования не в декабре, как в прошлом году, а в октябре. Сергей Артамонов пояснил, что это сделано для того, чтобы дать муниципалитетам время на раскачку.

«Потом начинает народ говорить: «а мы проспали», «а мы думали, что в следующем году начнут отбирать». Поэтому надо уже сейчас разъяснительной работой заниматься, чтобы в начале следующего года уже начать строить», – сказал главам муниципальных районов вице-премьер.

Кроме того, Сергей Артамонов сообщил, что по результатам конкурсного отбора на сумму образовавшейся после проведения торгов экономии на следующий год уже отобрано 45 проектов на 46 млн рублей.