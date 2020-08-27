Детская инфекционка на Гладкова: новый корпус для маленьких пациентов почти готов

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, в настоящее время в новом корпусе медучреждения идет монтаж лифта, подрядчик обещает завершить работу в скором времени. Об этом он сказал 27 августа на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности при Главе Чувашской Республики, отвечая на вопрос руководителя региона.

Олег Николаев поинтересовался судьбой объекта отдельно, так как детская инфекционка на Гладкова входит в планы реализации национального проекта «Здравоохранение» еще с прошлого года.

Напомним, что врио Главы Чувашии в конце марта 2020 года посетил проблемный объект и взял ситуацию на контроль. Строительно-монтажные работы на объекте выбились из установленных сроков по причине внесения изменений в проектно-сметную документацию.

Руководитель региона отметил, что важно, чтобы данный объект уже функционировал к осенне-зимнему периоду. Ведь в стационар Городской детской больницы № 2 на улице Гладкова в Чебоксарах везут детей с различными инфекциями со всей республики.

Источник: чувашинформ.рф.