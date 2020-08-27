В Чувашии может появиться сельскохозяйственный клубничный кооператив

27 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил крестьянское (фермерское) хозяйство Арины Платоновой, которое занимается выращиванием клубники в промышленных масштабах в деревне Хозандайкино Чебоксарского района.

В этом году она как начинающий фермер получила государственный грант на производство и реализацию садовой земляники (клубники). 90% стоимости проекта, оцененного в 2,2 млн рублей, финансирует бюджет. Выделенные средства крестьянское хозяйство направило на приобретение саженцев земляники садовой. Причем тот сорт, который они выращивают, плодоносит до поздней осени и при правильном уходе дает очень неплохой урожай. «Результат стоит усилий», — подчеркивают предприниматели.

Кроме этого, у молодого фермера есть еще идеи, как углубить производство, как создавать новые виды продукции на основе уже имеющихся производственных площадок. В перспективе они рассматривают возможность создания сельскохозяйственного клубничного кооператива.

Олега Николаева впечатлило увиденное: «Важно, что наши фермеры используют современные технологии. Значит, у нас есть возможность развивать дальше имеющиеся наработки. Если кооперируем фермеров, то проекты будут совсем другого масштаба, появятся возможности привлечения соответствующих инвестиций, — подчеркнул он. — И, конечно же, когда одна практика сложится в одном районе, это уже можно будет тиражировать ее в других. У нас много земель находится в частной собственности, в долевой собственности. Очевидно, что такие маленькие участки, организованные в единый технологический процесс, могут создать хорошее современное производство и дать работу тем людям, которые проживают в сельской местности».