В Федеральном центре травматологии построят гостиницу для иногородних пациентов

Об этом 26 августа главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев сообщил врио Главы Чувашии Олегу Николаеву, когда руководитель региона осматривал строительную площадку нового корпуса больницы. Как сообщил главврач медучреждения, этой осенью на месте бюро пропусков начнут строить мини-гостиницу на 24 места для иногородних пациентов и сопровождающих их лиц. По проекту там предусмотрены двухместные номера и лифт-подъемник.

Он уточнил, что строительство гостиницы стоимостью около 29 млн рублей ведется за счет собственных средств учреждения. А завершить его планируют в мае следующего года.

Олег Николаев отметил, что Федеральный центр травматологии является одним из лидеров в сфере оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь сосредоточены лучшие технологии и высококвалифицированные кадры. «Ваши врачи могут оказывать приезжим очень качественные медицинские услуги. Безусловно, шаги, которые вы сегодня предпринимаете для укрепления своей материально-технической базы, в конечном итоге будут способствовать развитию медицинского туризма в Чувашской Республике», – сказал руководитель региона.

Также Николай Николаев рассказал руководителю региона, что сейчас на территории идет строительство 4-этажного реабилитационного корпуса. Строители приступили к возведению третьего этажа, зимой планируют начать отделку помещений. Ввод нового корпуса больницы в эксплуатацию запланирован на 2022 год, но, по словам руководителя медучреждения, работы могут быть завершены в более ранние сроки.

Общая площадь нового корпуса составит более 3,6 тыс. кв. метров. Там оборудуют отделение амбулаторной реабилитации на 200 посещений в смену, стационарное отделение реабилитации на 24 койки, операционный блок с операционным залом и другие помещения. Стоимость объекта составляет более 444 млн рублей, из которых субсидии из федерального бюджета – 344,3 млн рублей.

Источник: чувашинформ.рф.