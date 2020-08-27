Верю, надеюсь, иду. После перелома позвоночника девушка нашла себя в спорте

Причем, активная и любознательная девушка Гузель Алигберова еще и молодой предприниматель. Примерно два года назад она открыла в родной деревне Полевые Бикшики Батыревского района небольшой магазинчик товаров повседневного спроса. В этом ей помогла субсидия на открытие собственного дела для безработных граждан, которую она оформила в Центре занятости населения.

На этом девушка и не думала останавливаться. Гузель Алигберова стала инструктором-стажером по технике езды на коляске. Она помогает другим инвалидам-колясочникам вести активный и независимый образ жизни. В круге интересов девушки психология, книги, спорт и саморазвитие. А через две недели она представит Чувашскую Республику на Всероссийском конкурсе красоты среди девушек на колясках «Мисс Интеграция».

Об этом девушка 26 августа рассказала руководителю региона, когда врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах. Он ознакомился, как работает медицинское учреждение после возвращения из режима ковид-госпиталя и пообщался с пациентами Центра.

Гузель Алигберова как раз проходит там курс механизированной терапии и сейчас занимается на устройстве для людей с ограниченными возможностями «Экзоскелет», который позволяет пациенту-колясочнику подняться в полный рост, передвигаясь по ровной поверхности на специализированной дорожке с поручнями. Стандартное время занятий на «Экзоскелете» составляет от 40 до 60 минут за один сеанс.

«После лечения состояние улучается и ноги лучше выглядят, есть результаты. Но всё это постепенно, не сразу», – делится впечатлением от лечения молодая пациентка и рассказывает, что проходит лечение с 2017 года. До занятий на «Экзоскелете» был курс реабилитации на роботизированном комплексе Lokomat. Реабилитационная технология восстановления навыка ходьбы с биологической обратной связью также предлагается пациентам Федерального центра травматологии в Чебоксарах.

«Гузель молодец, не сдается. Ее пример служит примером для остальных», – хвалит пациентку главный врач ФЦТОЭ Николай Николаев.

Олег Николаев пожелал ей удачи на конкурсе красоты и продолжать усердно заниматься на спецоборудовании.

Источник: чувашинформ.рф.