Синьяльские слушания стали поводом для домыслов

Инициатива жителей Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района перевести землю в сельхозназначение проходит публичное обсуждение в местном Доме культуры завтра, 27 августа.

Администрация Чебоксарского районаутверждает, что жители Синьяльского сельского поселения высказали пожелание закрепить за землями статус пригодных для ведения сельскохозяйственной деятельности. Не под ИЖС или нечто другое. Об этом и пойдет речь на публичных слушаниях.

Более того, в администрации района добавляют, что мероприятие организуется местными властями для того, чтобы по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева согласовать с сельчанами их же инициативу о переводе земель в сельхозназначение. Напомним, руководитель региона неоднократно высказывался о необходимости обсуждения инициатив с местными жителями.

Однако, некоторые издания распространяют недостоверную, фактически неподтвержденную информацию, что разговор якобы будет связан с планами китайского инвестора и строительством китайского агропарка в районе деревни Ильбеши. К слову, как сообщили в администрации Чебоксарского района, обращений от других СМИ с просьбой прокомментировать завтрашнюю встречу не поступало. В очередной раз, это подтверждает необходимость доверять только проверенным источникам информации.