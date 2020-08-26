Олег Николаев наградил Валентина Агафонова орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой»

26 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с членом Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики Валентином Агафоновым.

Руководитель региона 19 августа подписал указ о награждении Валентина Агафонова орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой». Сегодня он лично вручил ему эту награду.

Олег Николаев подчеркнул, что с именем Валентина Алексеевича связана целая эпоха в истории Чувашии. Валентин Агафонов родился в д. Выползово Порецкого района. Окончил Чувашский сельскохозяйственный институт, Академию общественных наук. Работал старшим научным сотрудником Чувашской сельскохозяйственной опытной станции, инструктором Вурнарского райкома КПСС, инспектором-парторганизатором, заместителем секретаря парткома Вурнарского производственного колхозного управления, начальником Вурнарского производственного управления сельского хозяйства – заместителем председателя исполкома Вурнарского районного Совета депутатов, директором Чувашского треста «Скотопром», первым заместителем министра сельского хозяйства Чувашской АССР, министром сельского хозяйства Чувашской АССР, заместителем, первым заместителем Председателя Совета Министров Чувашской АССР – председателем Агропромышленного комитета.

«На протяжении своего славного трудового пути Вы внесли большой вклад в социально-экономическое развитие Чувашии. Ваша жизнь – яркий образец трудолюбия и созидания. Ваши заслуги достойны самых высоких оценок, а опыт, знания и организаторские способности востребованы нами. Они для нас ценны и важны», – подчеркнул врио Главы Чувашии.

Валентин Агафонов поблагодарил Олега Николаева за высокую оценку его труда.

В ходе встречи обсудили вопросы развития сельского хозяйства региона в свете реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы.

Ветеран АПК одобрительно высказался по поводу решений, инициированных Олегом Николаевым в пользу селян и агропромышленного комплекса в целом.

«Чувашия взяла направление, которое дает ощутимые положительные результаты повышения уровня социальной защищенности населения. Все вопросы, непосредственно связанные с повседневной жизнью, сегодня находятся в работе, их решают», — добавил он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики