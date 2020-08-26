В Чувашии семьям с пятью и более детьми со следующего года планируют увеличить пособие

26 августа на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев, рассмотрены изменения в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей.

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова сообщила, что законопроект разработан в соответствии с поручением врио Главы Чувашии в целях повышения уровня социальной поддержки семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

Проектом закона предлагается с 1 января 2021 года установить ежемесячное пособие на ребенка для малоимущих семей, имеющих пять и более детей в возрасте до 18 лет, установив его размеры с учетом увеличения базового размера пособия для многодетных семей, имеющих четыре ребенка, в два раза. Пособие будет выплачиваться на 5,2 тыс. детей, проживающих в малоимущих семьях с пятью и более несовершеннолетними детьми.

После вступления в силу закона, такие семьи станут получать пособие на 15360 рублей в год больше чем в существующих условиях. «В среднем в месяц это увеличение составит порядка 1300 рублей», – заметила руководитель Минтруда Чувашии.

Практика установления дифференцированного пособия семьям, имеющим пять и более детей, реализована в Рязанской области, Республике Ингушетия и других субъектах Российской Федерации.

Законопроектом также предлагается проиндексировать ежемесячное пособие на ребенка, а также пособие по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными, и некоторым другим категориям женщин.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Александр Героев представил проект закона, которым на республиканском уровне предлагается установить механизм определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилья детям-сиротам и многодетным семьям.

«Особые сложности возникли на территории города Чебоксары, в связи с тем, что средняя цена на 3 квартал 2020 года стоит 37,5 тысяч, по которой практически нереально закупить жилье на рынке. Для сведения на первичном рынке средневзвешенная цена сегодня 44,1 тысяч рублей, на вторичном рынке – 43,5 тысяч рублей. Если данный проект закона будет принят, то уже по данной цене муниципалитет сможет закупить жилье», – прокомментировал министр.

В числе прочих вопросов участники заседания одобрили изменения в госпрограмму Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта». Муниципальным районам и городским округам предоставят возможность использовать, в соответствии с решением Минспорта Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии остатки субсидий, образовавшихся в результате проведения конкурентных закупочных процедур.

По словам первого заместителя министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Татьяны Рябининой, в настоящее время сумма образовавшейся экономии по итогам проведённых аукционов составляет 31 млн рублей. «Из 23 муниципальных образований, которым в текущем году были предоставлены субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта, всеми муниципалитетами предварительно подтверждена потребность в использовании образовавшейся экономии», – заключила она.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики