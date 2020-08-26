Вице-премьер Чувашии Алла Салаева видит в соглашении между Москвой и республикой перспективы для развития региона

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева прокомментировала соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве столицы России и Чувашской Республики, подписанное 24 августа в мэрии Москвы. Напомним, что подписи на документе поставили врио Главы Чувашии Олег Николаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам вице-премьера Чувашской Республики, подписание соглашения стало важным событием для региона. Она отметила, что «в перспективе оно должно, безусловно, работать на жителей республики», так как дает возможность перенять лучшие практики и максимально внедрить их на территории региона.

«Задачи, которые ставит Олег Алексеевич нам с вами, – максимально полное доведение информации о нашей работе и простота получения услуг жителями республики – это хорошо реализованные в Москве практики. Это электронные регистратуры, школьный электронный дневник, «Активный гражданин», аналог которого у нас есть – площадка для электронного референдума «Открытый город». Также это различные нововведения, которые Москва, конечно, всегда принимает первой. Поэтому важно брать лучшие практики и максимально внедрять их на территории нашей республики», — рассказала она журналистам.

Источник: чувашинформ.рф.