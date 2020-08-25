«iВолга» стартовала: организаторы констатируют увеличение количество резидентов до 3,5 тысяч человек

Старт Молодежному форуму Приволжского федерального округа «iВолга» дан 24 августа. С учетом коронавирусных ограничений Форум проходит в онлайн-формате, который позволяет стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира. Возможно, поэтому в этом году количество резидентов увеличилось до 3,5 тысяч человек, а зрителями дистанционной «iВолги» могут стать до 50 000 молодых людей со всей России.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, под патронатом которого проходит «iВолга», вчера открыл работу Форума видео-приветствием.

«Уже 7 лет iВолга – это центральная молодёжная площадка Приволжья. Именно здесь появляются новые идеи, которые потом становятся реальностью. Участники iВолги получают огромный стимул к развитию и новым достижениям, к реализации своей мечты. В этом году мы впервые проводим iВолгу дистанционно. Это абсолютно новый формат, и он позволил присоединиться к программе Форума ещё большему числу молодых людей», – сказал он и пожелал участникам успехов.

В первый день работы Форума с участниками поработали более шести спикеров-экспертов из разных областей. Напомним, что образовательная программа пройдет в рамках четырех смен: «Наша Победа» для молодых людей, заинтересованных в развитии сферы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти; «Наука и цифровые технологии» для студентов и аспирантов, занимающихся научно-технической деятельностью; «Территория для жизни» для урбанистов, архитекторов, дизайнеров и экологов; «Мой бизнес» для экономистов и молодых предпринимателей.

Также запланированы конкурсы грантов Фонда гражданского общества ПФО и конкурс молодежных проектов Росмолодежи. «iВолга» проведет обучение полезным «гибким навыкам» в рамках программы SoftSkills. Важно, что платформа Форума адаптирована и для участников с ограниченными возможностями в здоровье (слабовидящие и слабослышащие).

В рамках культурно-досуговый программы запланировано проведение интерактивных мероприятий: утренних зарядок, завтраков «с шефом», онлайн-квизов, иммерсивных спектаклей, онлайн-концерта и обеденных диджей-сетов, вечеров с известными людьми.

Источник: чувашинформ.рф.