27 августа в Чувашии стартует проект по сбору батареек в школах «Экозабота»

Об этом Общероссийский народный фронт объявит 27 августа на онлайн пресс-конференции, которая начнется в 10:00. К реализации проекта по сбору батареек в школах «Экозабота» уже присоединились более 3000 школ в 15 регионах России. Все они оборудованы специальными контейнерами для сбора батареек и методическими материалами.Помимо этого, эксперты ОНФ совместно с партнерами проекта презентуют методику проведения интерактивного классного часа «Экология — это всё, что нас окружает». Его планируется провести во всех школах-участниках проекта 1 сентября 2020 года.Интерактивный мастер-класс разработан ОНФ при поддержке Министерства просвещения РФ совместно с Учи.ру. Материалы интерактивного урока будут размещены на онлайн-платформе в свободном доступе. Так, ознакомиться с ними смогут и другие школы в любом регионе России.На онлайн пресс-конференции спикерами выступят сопредседатель центрального штаба ОНФ, координатор экспертной площадки «Экология» Елена Цунаева, координатор проекта «Экозабота» Александр Коган и заместитель генерального директора образовательной платформы Учи.ру Сергей Веременко.Организаторы предлагают пройти регистрацию заранее на сайте ОНФ по ссылке. Напомним, что в Чувашии уже сформировалось экологическое движение, которое принимает участие в различных акциях как федерального, так и регионального уровня и в период пандемии коронавируса.