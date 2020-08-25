26 августа заместитель руководителя СУ СКР по Чувашии Е.Н. Тумандейкин проведёт личный приём граждан в городе Шумерле

Приём граждан по вопросам, отнесённым законодательством к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, состоится 26 августа 2020 года с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по адресу: по адресу: город Шумерля, переулок Школьный, дом 8 (Шумерлинский межрайонный следственный отдел).

В первоочередном порядке на личном приёме заместителем руководителя следственного управления Евгением Николаевичем Тумандейкиным будут приняты граждане, проживающие на территории города Шумерля и Шумерлинского района.

Справки и предварительная запись по телефону: (8352) 62-03-31 (следственное управление). Запись на личный прием обязательна.

На предыдущем приеме граждане обращались по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации, им был разъяснен порядок трудоустройства и требования, предъявляемые к кандидатам на службу. Напоминаем, что по данным вопросам также можно обратиться в отдел кадров следственного управления СК России по Чувашской Республике по телефону: 8 (8352) 62-03-28, либо в приемные дни еженедельно по средам с 15 до 18 часов по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 6, кабинет № 211.

Руководство следственного управления, рассматривая непосредственное общение с населением как важнейший источник информации о действительном состоянии законности и правопорядка на местах, продолжит регулярно выезжать в города и районы республики для приёма граждан.