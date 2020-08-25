25 августа в администрации города Шумерли состоялся круглый стол на тему «Об ответственном обращении с животными без владельцев»

Участниками которого стали заместитель министра природных ресурсов и экологии ЧР Николай Косулин, заместитель руководителя Государственной ветеринарной службы ЧР Николай Харитонов, заведующий сектором государственного надзора в области обращения с животными Государственной ветеринарной службы ЧР Наталия Белова, начальник Шумерлинской станции по борьбе с болезнями животных Госветслужбы Чувашии Александра Кузьмина, специалисты городского Управления градостроительства и городского хозяйства, активисты просветительского движения «Поколение милосердия» и другие заинтересованные этим вопросом люди. Круглый стол открыл глава администрации города Валерий Шигашев.

Поводом для сбора за круглым столом стали многочисленные жалобы горожан об угрозах со стороны бездомных собак и укусах. В связи с вступлением с 1 января 2020 года в силу отдельных статьей Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решение вопроса по организации мероприятий в области обращения с животными без владельцев отнесено к полномочиям местных органов власти. Глава администрации Валерий Шигашев сообщил о принимаемых мерах в этом направлении. В ходе дискуссии участники мероприятия выразили готовность каждый со своей стороны оказать содействие в этом деле.

Подробно о прошедшем мероприятии читайте в следующем номере газеты.

М. Ветликова.