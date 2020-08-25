24 августа подписано соглашение о сотрудничестве между Чувашией и Москвой

Об этом стало известно вечером 24 августа после состоявшейся в Правительстве Москвы встречи врио Главы Чувашии Олега Николаева с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

На встрече стороны обменялись мнениями и планами по межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в социально-значимых направлениях деятельности. Достигнутые договоренности закреплены соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Свои подписи на документе о сотрудничестве между Чувашской Республикой и Москвой поставили врио Главы Чувашии Олег Николаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

«После подписания сотрудничество выйдет на другой уровень развития и будет способствовать процветанию наших регионов», – прокомментировал событие Сергей Собянин.

Документ предполагает обмен компетенциями и содействие в реализации проектов в таких областях как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, торговля и услуги, строительство, ЖКХ и благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, туризм и спорт, охрана окружающей среды и многие другие.

«Очевидно, сегодняшняя организация жизни требует от нас совершенно иных подходов. И мы с удовольствием отмечаем и гордимся, что столица нашей страны из года в год улучшает свои позиции в области стандартов урбанизации, занимает ведущие места по внедрению цифровых технологий. Мы здесь подписываем сегодня соглашение о продлении наших взаимоотношений. Надеюсь, что передовой опыт Москвы мы будем активнее внедрять во всех отраслях уже на территории нашей республики», – отметил Олег Николаев.

Руководитель региона также добавил, что Чувашская Республика, в свою очередь, реализуя свой мощный сельскохозяйственный потенциал, будет стремиться обеспечить жителей столицы России качественными продуктами питания.

По словам вице-премьера Чувашской Республики Аллы Салаевой, подписание соглашения стало важным событием для региона. Она отметила, что «в перспективе оно должно, безусловно, работать на жителей республики», так как дает возможность перенять лучшие практики и максимально внедрить их на территории региона.

В общении с журналистами глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков также прокомментировал событие как значимое для республики в целом и столицы Чувашии в частности: «Опыт Москвы полезен для Чебоксар как в организации общественных пространств для горожан, так и в организации пассажирских перевозок, торговли, в формировании архитектурного облика города».

Источник: чувашинформ.рф.