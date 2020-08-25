Шумерлинцам станет более комфортно заниматься спортом

На той неделе в ходе объезда города глава администрации В.А.Шигашев побывал с проверкой на стадионе «Труд». Глава указал руководству стадиона на необходимость проведения текущего ремонта уличных тренажеров и их покраску. Также поручено рассмотреть возможность переноса тренажеров на площадку, расположенную вдоль асфальтовой дорожки, с целью создания более комфортных условий их использования.

В настоящее время в рамках реализации поручения главы администрации г.Шумерля Валерия Александровича Шигашева, произведён капитальный ремонт уличных спортивных тренажёров и спортивных тренажёров малых форм, а также эстетическое благоустройство, прилегающей территории к ним.

Источник: gshum.cap.ru.