Флешмоб в День Государственного флага России

День Государственного флага России сегодня отмечается во всех уголках страны.

Триколор вновь стал главным символом России в ноябре 1991 года. А 20 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин издал Указ “О Дне Государственного флага Российской Федерации”.

В этот День традиционно во всех регионах проходят торжественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования, авто-, вело- и мотопробеги, различные флешмобы, конкурсы и концерты. Стоит отметить, что у всех этих мероприятий одна цель — показать важность государственных символов России.

21 августа Центр детского творчества г.Шумерля организовал для жителей и гостей города ряд танцевальных флешмобов, подготовленных танцевальной студией «Калинка» Центра детского творчества, а также танец патриотической направленности показал военно-патриотический клуб «Гусары». Заключительным и самым ярким моментом стал танцевальный флешмоб, который участники мероприятия смогли станцевать все вместе. Очень здорово, что зрители не остались в стороне и поддержали выступающих.

Источник: gshum.cap.ru.