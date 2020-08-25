До завершения приема работ на конкурс «Чувашия – аграрный край» осталась одна неделя!

Чувашский государственный аграрный университет совместно с Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики проводит конкурс творческих работ «Чувашия – аграрный край», посвященный 100-летию Чувашской автономной области. За два летних месяца на суд жюри поступили более 150 работ от 55 авторов, среди которых школьники, учащиеся техникумов, колледжей, студенты вузов, трудящаяся молодежь; сотрудники, внештатные авторы или корреспонденты печатных изданий, теле- и радиоканалов, Интернет-СМИ.
Напомним: всего неделя осталась до 1 сентября — крайнего срока приема конкурсных работ.
Номинации: для учащихся школ, техникумов, колледжей, студентов вузов, трудящейся молодежи —
«Человек и малая родина» — сочинения, эссе, зарисовки, очерки;
«Край, в котором я живу» — рисунки;
«Люди аграрного труда» — фотографии;
«Здесь Родины моей начало…» — видеоролики;
для профессиональных журналистов (опубликованные, вышедшие в эфир материалы) —
«Лучшая публикация в печатных СМИ»;
«Лучший телесюжет»;
«Лучший радиосюжет»;
«Лучшая публикация в Интернет-СМИ»;
«Лучшее фото».
Работы принимаются по адресу: г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 29. или по эл.почте info@academy21.ru с пометкой «На конкурс «Чувашия – аграрный край» до 1 сентября текущего года. Тел. для справок: (8352) 62-23-34 (доп. 118).
Положение и заявка по ссылкеhttp://academy21.ru/aktualno/12379-startuet-konkurs-tvorcheskih-rabot-dlya-shkolnikov-studentov-trudyascheysya-molodezhi-i-professionalnyh-zhurnalistov-chuvashiya-agrarnyy-kray.html
Комментарии: