В каких банках можно открыть расчетный счет для ведения бизнеса (РКО): выгодные программы в Чебоксарах

В наши дни расчетный счет представляет собой один из важнейших инструментов управления финансами. С его помощью и организации, и отдельные коммерсанты могут вести бизнес удобно. Расчетный счет позволяет оперативно проводить банковские операции. Услуга открытия расчетного счета (или же РКО, что означает «расчетно-кассовое обслуживание») оказывается банковскими учреждениями на платной основе. Не имея РКО, организация не сможет осуществлять свою деятельность. Юрлица оплачивают налоги только по безналу. Частным предпринимателям без РКО тоже не обойтись. Ведь по закону нельзя использовать собственные банковские реквизиты с целью коммерческой деятельности. Сервис Банки.ру предлагает актуальную информацию о том, какого типа расчетный счет можно открыть в Чебоксарах.

Выгодные тарифы для бизнеса

Рассмотрим несколько вариантов услуг по открытию РКО с наиболее привлекательной тарификацией:

· «На старте». Предлагается банком ВТБ. Обслуживание счета в рамках программы всегда бесплатное. Оплаты от контрагентов и доходы, полученные по итогу предпринимательской деятельности, коммерсант также бесплатно может переводить на личные реквизиты. Снятие наличных обойдется по тарифу от 1.5 %.

· «Все просто» от Руснарбанка. Программа предусматривает бесплатное обслуживание. За поступления от контрагентов также плата не взимается. Перевод денежных средств на личные реквизиты осуществляется по тарификации от 2.25 %. За снятие наличных средств снимается минимум 1.5 % от суммы.

· «Первый шаг». Услуга предлагается банком «Открытие». Как и в вышеперечисленных программах, обслуживание РКО бесплатное. За переводы на личные реквизиты не взимается процент, если их сумма не превышает 100 тыс. рублей. Далее тарификация начинается от 1.2 %. Денежные поступления от контрагентов также бесплатны, если они не превышают 300 тыс. руб. За сумму выше этого порога тариф составит от 1 %. Процент за снятие наличных составляет от 0.99 %.

· «Старт» от Райффайзен-банка. Несколько сервисов обслуживания предоставляются без оплаты. Это мобильный банк, ведение онлайн-бухгалтерии, а также интернет-банкинг. Платеж на счет в другом банке обойдется в 99 рублей. Переводы финансов на личный счет осуществляются без дополнительной тарификации, если сумма составляет менее 100 тыс. рублей. За операцию выше данной суммы взимается оплата от 1 %. Платежи от контрагентов всегда проводятся бесплатно.

Это лишь несколько из доступных в Чебоксарах программ по открытию РКО. Напомним, что для открытия расчетного счета важно выбирать надежные банки, которые не имеют затруднений с ликвидностью.