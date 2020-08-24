Чувашская Республика и Промсвязьбанк подписали соглашение о мерах по развитию региона

Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере для социально-экономического развития Чувашии с ПАО «Промсвязьбанк» подписано 24 августа 2020 года в ходе второго дня Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020». Комплексное сотрудничество предусматривает возможность участия банка в инвестиционных проектах программ развития региона.

Со стороны банка документ подписал председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, со стороны республики – председатель Кабинета Министров Чувашской Республики, врио главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Соглашение позволяет внедрять современные банковские технологии на территории Чувашии и способствует развитию системы кредитования физических лиц и предприятий, в том числе, в рамках льготного ипотечного кредитования и участия в государственных программах по развитию малого и среднего бизнеса.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: «ПСБ проводит масштабную работу по социально-экономическому развитию регионов, и Чувашская Республика является для нас одним из приоритетов. Мы стремимся создать максимально благоприятные условия для доступного кредитования населения республики, малого и среднего бизнеса, а также чувашских предприятий. Правительство Чувашии всегда открыто для такого сотрудничества и принимает все необходимые меры для дальнейшего улучшения социального и инвестиционного климата региона. Уверены, что подписанное соглашение позволит реализовать значимые проекты для Чувашской Республики. Среди актуальных и уже отработанных механизмов, которые мы предлагаем, — ипотека для населения по ставке от 3,99%, льготные программы кредитования бизнеса в рамках собственных программ и программ с государственной поддержкой».

Олег Николаев подчеркнул, что благодаря поддержке банка могут далеко продвинуться вперед крупные местные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, которые реализуют программы диверсификации, а также малый и средний бизнес. Через ипотечное кредитование же, предлагаемое под льготные проценты, выиграют население и строительная отрасль.

«Еще месяц назад мы встречались с представителями банка. Пути сотрудничества выработали. Сегодня намерения закрепили соглашением. Будем дальше углубляться в процесс и со своей стороны всячески способствовать развитию взаимодействия, в том числе в процессе подготовки высокотехнологичных проектов, которые могут быть поддержаны банком. Безусловно, нам важно выбирать наиболее оптимальные на данный момент денежно-кредитные инструменты и механизмы для социально-экономического развития региона», – сказал он.

В настоящий момент объем лимитов на кредитно-документарные операции предприятий Чувашии в банке составляет 14,8 млрд рублей.

Напомним, в первый день работы форума Олег Николаев посетил стенды всех предприятий республики и провел с ними выездное совещание. В этот же день руководитель региона выступил на круглом столе, рассказав о региональных мерах поддержки предприятий и стимулировании диверсификации производств оборонно-промышленного комплекса в Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.