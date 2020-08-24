Чувашия и корпорация «Проект-техника» подписали соглашение о сотрудничестве на форуме «Армия-2020»

24 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» подписано cоглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и ООО «Корпорация «Проект-техника».

Документ скрепили подписями врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев и генеральный директор корпорации Игорь Бекбулатов.

Соглашение предусматривает поддержку диверсификации оборонно-промышленного комплекса путем совместного участия в реализации национальных проектов.

Документ рассчитан на 5 лет с объемом инвестиций в 1 млрд рублей.

Стороны намерены взаимодействовать в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» по вопросам водоочистки и водоподготовки.

Олег Николаев отметил важность участия корпорации «Проект-техника» в реализации программ на территории Чувашии, поскольку она предлагает решения, соответствующие всем санитарным и противопожарным требованиям с интегрированием энергетического кластера. Корпорацией сегодня ведутся разработки по созданию отечественного энергетического оборудования нового поколения с применением передовых, наукоёмких, экономически оправданных механизмов.

Крупнейшим активом корпорации «Проект-техника» является Шумерлинский завод специализированных автомобилей – ведущий производитель сложной специальной техники для оборонно-промышленного комплекса России и гражданского сектора. Часть продукции поставляется за рубеж в рамках контрактов Рособоронэкспорта. Продукция корпорации представлена в 21 стране мира как самостоятельные изделия и комплексы, либо в составе комплексов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики