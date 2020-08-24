Роспотребнадзор Чувашии рекомендует жителям республики сделать сезонные прививки от гриппа

24 августа на еженедельном совещании в Доме Правительства министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов рассказал, как в регионе готовятся к иммунизации жителей от гриппа. До конца августа в Чувашию поступят еще 80 тысяч дополнительных доз вакцины, что позволит охватить в общей сложности 60% населения республики. В первую очередь, прививки от гриппа рекомендуется делать людям из групп риска: пожилые, беременные, дети, учащиеся и работники социальной сферы.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, иммуно-профилатика особенно актуальна в период пандемии коронавируса, так как согласно исследованиям вирус гриппа и ковид могут уживаться в одном организме.

«Одновременное заражение гриппом и ковидом дают дополнительные риски для здоровья населения», – сказала Надежда Луговская.

Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90% детей и взрослых. При этом, если привитой заболевает гриппом, то болезнь протекает легче и без каких-либо осложнений.

«Вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту жительства, где определены дни. Также проводится выездная форма работы, определены графики и места, куда медицинские работники выезжают для вакцинации», – добавил Владимир Степанов.

Источник: чувашинформ.рф.