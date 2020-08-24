Горячее питание для младших классов

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, с 1 сентября 2020 года все учащиеся младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день. На эти цели в республике будет направлено 246,5 млн. рублей, в том числе 244 млн. рублей — из федерального бюджета.

В настоящее время разработаны варианты двухнедельного меню бесплатного горячего питания (примерная стоимость: завтрак — 52-53 рубля в день или обед 52-53 рубля в день) с учетом требований новых СанПиНов. Меню разрабатывалось с учетом сезонности, калорийности и питательности суточного рациона, необходимых для нормального роста и развития детей. После согласования с Роспотребнадзором варианты меню будут доведены до родительской общественности. Двухнедельное меню будет размещено на сайтах школ. Родители смогут выбрать как будет питаться ребенок (бесплатный завтрак или бесплатный обед) и контролировать, как организовано питание в школе, где учится ребёнок.

Также глава государства Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу с 1 сентября 2020 года обеспечить классным руководителям доплату в размере 5 тыс. рублей. При этом действующие региональные выплаты будут сохранены.

Министерство образования и молодежной политики

Чувашской Республики.