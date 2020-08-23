Олег Николаев рассказал о мерах поддержки республиканских предприятий ОПК

На расширенном заседании Межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения и круглом столе, состоявшихся 23 августа в рамках форума «Армия-2020», врио Главы Чувашии Олег Николаев рассказал, как в регионе стимулируют диверсификацию производственных мощностей на предприятиях оборонно-промышленного комплек

«На сегодняшний день 10 крупных проектов находятся в зоне особого внимания правительства Чувашской Республики. По ним мы работает совместно с Минпромторгом Российской Федерации. Общая сумма инвестиций по этим проектам составляет 2,5 млрд рублей. Очевидно, это только начало, потому что формы и направления работы в области диверсификации будут давать нам новые возможности», – обозначил руководитель региона.

Олег Николаев добавил, что с учетом поставленных Президентом России Владимиром Путиным ориентиров, в республике применяются финансовые и административные механизмы. Так, организациям при капитальных вложениях на сумму более 50 млн рублей предоставляются налоговые льготы. В этом случае, предприятия освобождаются от уплаты налога на 50% от суммы исчисленного налога на имущество в течение всего срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 5 лет со дня получения льготы. Кроме того, для них устанавливается льготная ставка в размере 14% по налогу на прибыль.

Помимо налоговых льгот в Чувашии внедрены нефинансовые меры поддержки в виде государственного сопровождения и продвижения приоритетных инвестиционных проектов. Например, полное административное сопровождение проектов по принципу «одного окна» существенно упрощает взаимодействие с органами исполнительной власти. Координация деятельности институтов развития, привлечения мер и механизмов поддержки инвестиций, взаимодействие с инвестором и сопровождение реализации инвестпроектов строится на базе единого института развития Чувашской Республики, созданного на базе республиканских фонда развития промышленности.

Также для эффективной реализации инвестиционных проектов в Чувашской Республике стимулируется инвестиционная деятельность в целом. Тем инвесторам, которые готовы участвовать в разработке и внедрении современных технологий на производствах республики с помощью механизма специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) предусмотрено снижение ставок налога на прибыль до 0% и на имущество — до 0,1%.

В своем выступлении врио Главы Чувашии добавил, что готовится еще ряд мер поддержки республиканских предприятий ОПК. На заключительной стадии согласование находится проект Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики, который позволит возместить часть затрат на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов.

«Мы смотрим на все эти проекты, исходя из того, чтобы все они реализовывались в максимально комфортных условиях. Специально для этого буквально недавно мы создали Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей с тем чтобы рассматривать каждый инвестиционный проект, сопровождать и отслеживать препятствия, возникающие на пути его реализации», – заключил Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.