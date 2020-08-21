Экотуризм по заявке

Туристским возможностям особо охраняемых природных территорий федерального значения посвящен новый портал «Экотуризм в России – путешествие по ООПТ».

Теперь любой желающий посетить заповедник, национальный парк или заказник может зайти на сайт naturerussia.travel, выбрать необходимый регион, категорию маршрута (пеший, водный, горный, велосипедный и т.д. ) и его сложность (семейный, детский, спортивный и т.д. ), получить полную информацию в соответствии с запросом и сразу же подать заявку на посещение понравившегося маршрута.

На сегодняшний момент портал находится в стадии наполнения информацией и будет постоянно актуализироваться в соответствии с темпами развития инфраструктуры для туристов на ООПТ.

Источник: Минприроды Чувашии.