Шумерлю посетила министр культуры Роза Лизакова

Сегодня, 21 августа, Шумерлю с рабочим визитом посетила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Роза Лизакова. Основной темой обсуждения на встрече, организованной в Детской школе искусств № 1, стала «Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы». Наряду с делегацией Минкультуры Чувашии в мероприятии принимали участие глава города Шумерли Сергей Яргунин, глава администрации города Валерий Шигашев, председатель Шумерлинского землячества Августа Уляндина, работники отрасли культуры, ветераны и просто активные горожане.

Свое общение с собравшимися Роза Лизакова начала с теплых слов в адрес Детской школы искусств № 1, отметив, что в плане обучения детей работа в этом учреждении всегда велась на достойном уровне, а теперь приятно видеть и то, что здесь произошли добрые перемены в виде ремонта и технического оснащения учреждения.

Останавливаясь на основных моментах комплексной программы социально-экономического развития республики на ближайшие годы, министр не смогла обойти стороной то, что уже было сделано за последние месяцы – это создание в республике Высшего экономического совета, мероприятия по поддержке предпринимателей, ветеранов, семей с детьми, выделение по 100 тыс. рублей населенным пунктам республики, реализация программы «Сельская ипотека» и многое другое. Еще больше предстоит сделать в рамках реализации комплексной программы социально-экономического развития Чувашии. По данной программе поступило порядка 500 предложений и, неудивительно, что нынешнее руководство региона назвало ее «народной».

Программа включает в себя профессиональный беспристрастный анализ состояния экономики республики. Наряду с плюсами здесь указаны и минусы, такие, как отсутствие свободной земли, плохое качество дорожной сети, необходимость обеспечения населения качественной водой и очистки сточных вод, выбытие и старение сельского населения и др. 4 тома программы посвящены муниципалитетам. Что касается Шумерли, непосредственно по отрасли культуры в программу включены капремонт ДК «Восход», разбивка сквера отдыха, замена оконных блоков четырех библиотек и др. Как было отмечено, для того, чтобы объекты попали в закон о бюджете, чтобы на них были заложены средства, нужно подготовить проектно-сметную документацию и пройти экспертизу. Только тогда возможно финансирование работ из республиканского бюджета.

Включаясь в обсуждение комплексной программы социально-экономического развития республики, глава города Шумерли Сергей Яргунин назвал ее драйвером, локомотивом развития. Он отметил, что «программа направлена на то, чтобы мы все почувствовали, что качество жизни в Чувашской Республике меняется, становится на порядок выше».

Глава города также остановился на положительных переменах, произошедших в Шумерле, в частности, в системе образования. Это проведение капитального ремонта в школах № 1 и № 2, в школе № 6, где работы еще продолжаются, преображение ДШИ № 1, благоустройство территорий и ремонт трех детских садов. Он отметил, что в третий этап капремонта в ближайшее время планирует войти и третья школа.

Деловую атмосферу праздника разбавило вручение наград. Как известно, к 75-летию Великой Победы, был организован конкурс сочинений «Письмо в будущее: 100-летию Великой Победы посвящается». Он проводился по инициативе депутата Госдумы Леонида Черкесова и Шумерлинского землячества, при поддержке администраций г. Шумерли и Шумерлинского района, а организаторами были Центр детского творчества и Шумерлинская городская организация ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Всего на конкурс было принято 156 работ, 32 из которых заняли призовые места. Приятную миссию по награждению организаторов конкурса выполнила председатель Шумерлинского землячества Августа Уляндина. К сожалению, самих участников из-за нестабильной обстановки с распространением коронавирусной инфекции, наградить до сих пор не удалось. Но это все дело времени.

Благодарственным письмом за многолетнюю работу по сохранению исторической памяти о героическом подвиге строителей Сурского оборонительного рубежа была награждена директор ЦДТ Елена Голованова, благодарностью за большой вклад в развитие и сохранение традиционного декоративно-прикладного искусства в республике – Сергей Карпов.

Визит Розы Лизаковой завершился посещением городской детской библиотеки-филиала № 1 им. С.Я. Маршака и Дворца культуры «Восход», в котором на данный момент ведутся ремонтные работы.

Т. Александрова.