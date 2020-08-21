Шумерлинская школьница приглашена в Москву

Гульнара Акшова, учащаяся 11-го класса школы № 1, стипендиатка Главы Чувашии-2020, ежегодно успешно участвует во всероссийских конкурсах гражданско-правовой направленности. Этим летом Гульнара добилась особо значимых побед.

Первая победа — в конкурсе на участие в образовательной программе «Юный правовед» на базе Международного детского центра «Артек». Организаторами конкурса являются МДЦ и Генеральная прокуратура Российской Федерации. Жюри высоко оценило эссе «Твори закон на благо общества» — Гульнара получила путёвку в легендарный «Артек».

В августе – вторая победа, в заочном этапе Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края». Организаторами конкурса выступили Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Министерство просвещения Российской Федерации, Институт развития местных сообществ, Общественная палата Российской Федерации и Институт российской истории РАН.

В итоге Гульнара получила приглашение принять участие в очном этапе, который состоится 16-18 сентября в Москве. 17 сентября на площадке Общественной палаты Российской Федерации состоится презентация подготовленных конкурсных работ, и Гульнара представит работу, посвящённую Почетному гражданину № 1 города Шумерли А.Т. Речнову.

Участники старшей возрастной группы будут приглашены для прохождения практики в Государственную Думу Российской Федерации. Участники конкурса будут рекомендованы для вхождения в состав Советов по городскому развитию.

М. Гольдштейн, руководитель научно-практического проекта

«Собеседник».