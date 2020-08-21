Цель достигнута!

Деревня Нижняя Шорсирма, что в Цивильском районе… Таких населенных пунктов в Чувашии более полутора тысяч. В них проживают десятки тысяч семей, как, например, семья Надежды Романовой. И от их благополучия зависит судьба деревни: будет ли на сельских улицах раздаваться детский смех или же зловещее завывание ветра в заброшенных домах.

Мы приехали в Нижнюю Шорсирму в пятницу рано утром. В доме Романовых вовсю кипела работа: дети намывали полы, убирали двор, а на кухне хлопотала их мать – Надежда Геронтьевна. Как выяснилось, «субботник» был объявлен не из-за приезда журналиста из Чебоксар, а по поводу другого события.

– Завтра у нас свадьба. Вы уж извините за такой аврал, – как бы оправдывается хозяйка дома. – Выдаем старшую дочку замуж.

Надежде Геронтьевне 45 лет. Но глядя на ее моложавое лицо, спортивную фигуру, ни за что не дашь ей столько лет. А когда узнаешь, что она – мать семерых детей, лишний раз убеждаешься в верности народной мудрости: «На возраст женщины влияют не годы, а семейное счастье».

– Я родилась здесь же, в Нижней Шорсирме, – рассказывает Надежда Геронтьевна. – С будущим мужем учились в одном классе. Когда создали семью, переехали жить сюда, в отцовский дом.

Как климатологи по разрезу ледяного покрова определяют климатическую историю нашей планеты, так и по пристроям к дому и по хозяйским постройкам во дворе можно узнать становление семьи Романовых – чем «многодетнее» она становилась, тем больше реконструкций.

– Конечно, многое хочется делать по дому, – сокрушается Надежда Геронтьевна, – но времени нет, да и денег не хватало. Но теперь у нас появилась надежда – мы реально стали ощущать поддержку правительства Чувашии, за что я очень благодарна Олегу Алексеевичу Николаеву.

В чем конкретно заключается эта поддержка, Надежда Геронтьевна объясняет, выведя расчеты на бумаге:

– Во-первых, материнский капитал. Мы получили два сертификата на него. Деньги ни на что не потратили. Они лежат нетронутыми. Мы за них спокойны, потому что деньги индексируются, то есть не обесцениваются. После рождения шестого ребенка мы получили республиканский маткапитал на сумму 100 тысяч рублей. Его выдают семьям, где средний душевой доход не превышает величину прожиточного минимума. На прошлой неделе звонили из райсобеса и сообщили, что в случае, если мы его на 1 января 2020 года не использовали, размер маткапитала увеличится до 150 тысяч рублей. То есть наша семья получит именно такую сумму.

– Пойдем дальше, – продолжает хозяйка дома. – Согласно федеральному закону в связи с эпидемией коронавируса стали выдавать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, не достигшего 16 лет. Мы за июнь, июль на шестерых детей в общей сложности уже получили 120 тысяч рублей. Кроме того, в этом году через портал «Госуслуги» в райсобес подала заявление о выплате 4770 рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. У меня их двое. Таким образом, мы ежемесячно получаем еще почти 10 тысяч рублей. Раньше на семерых детей мы получали ежемесячно пособие как многодетная семья — 6100 рублей, а теперь – 6137, но за шестерых, потому что дочка стала совершеннолетней, и плюс те самые 10 тысяч рублей.

От темы финансовой поддержки плавно перешли к вопросу социальных выплат.

– С апреля нынешнего года началась реализация еще одного вида социальной защиты многодетных семей, – рассказывает Надежда Геронтьевна. – Если в семье есть дети до 18-летнего возраста, заключается социальный контракт. Согласно ему государство выделяет ежемесячно 10 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на покупку продуктов, мебели, одежды и других вещей, необходимых семье. За каждую покупку надо будет отчитываться кассовыми чеками. Всего в месяц в общей сложности на семью мы получаем 26 тысяч рублей. И это является для нас очень хорошим подспорьем.

– Но Олег Алексеевич для нас приготовил еще один приятный сюрприз, – улыбается Надежда Геронтьевна. – В этом году малоимущим семьям, где есть дети, обучающиеся в школе, на каждого ученика будет единовременно выплачено пособие в сумме 5 тысяч рублей. У меня пятеро детей ходят в школу. Таким образом, семейный бюджет у нас пополнится еще 25 тысячами рублей.

Надежда Геронтьевна на тему социальной поддержки многодетных семей смотрит шире, не ограничиваясь лишь рамками финансовой помощи.

– Конечно, меня никто не уполномочивал, но мне хочется от имени всех многодетных матерей поблагодарить врио главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева за такую помощь, – говорит она. – Тут дело даже не в деньгах, хотя для нас каждая копейка на счету. Давайте немного отвлечемся от финансовых вопросов. Не секрет, что многие семьи стали иметь всего по одному-два ребенка. Эта тенденция наблюдается и в деревнях. Прежде такого не было. Одна из причин – плохое материальное положение. А теперь оно стало меняться. Проблемы, конечно, есть, но они решаются, во всяком случае, в нашем районе. Думаю, такая же картина наблюдается и по всей Чувашии. Самое главное, что у людей появилась надежда. У меня тоже. Сегодня я готовлюсь к свадьбе старшей дочери Регины с чувством радости. Она закончила Цивильский агротехникум с красным дипломом. Такой же техникум, но только в Вурнарах, закончил зять, который проживает в том же районе, в деревне Малые Яуши. Молодые не намерены уехать в город, а хотят жить именно в Малых Яушах. Надеюсь, у них появятся дети и они получат такую же поддержку, как наша семья. Значит, и там, благодаря таким семьям, деревня будет процветать. Это же замечательно!

Надежда Геронтьевна полна заботами о родной деревне. Она и как бессменный депутат Богатыревского сельского поселения, и как многодетная мать, думающая о будущем своих и других детей, сумела объединить вокруг себя неравнодушных односельчан. Нижнешорсирминцы не сидят сложа руки в ожидании манны небесной, а многие проблемы решают своими силами. Так, благодаря общим усилиям, покрыли щебенкой улицы, наладили систему водоснабжения.

Семья Романовых не уповает только на помощь государства, а старается добиваться благополучия трудом. Так, муж Валерий является настоящим асом-механизатором. Нынче, как и в предыдущие годы, его пригласили в Татарстан на уборку урожая, куда он выехал вместе с сыном Димой – учащимся 10 класса.

Сама Надежда Геронтьевна работает аж в двух местах: в магазине и в почтовом отделении. Если магазин находится в деревне, то за газетами приходится топать в с. Богатырево, до которого четыре километра.

– Чего только не бывает на дороге! – смеется Надежда Геронтьевна. – Идешь, бывало, и песни поешь. Или вспоминаешь молодость. Доходишь до почты и тут же появляется сообщение на смартфоне: «10 тысяч шагов. Цель достигнута». Хочется, конечно, больше уделить внимания детям, заниматься их воспитанием, но все время надо было работать, чтобы семья материально держалась крепко. И вот теперь, когда государство нам, многодетным семьям, оказывает такую помощь, думаю, мечта, наконец, осуществится.

(Продолжение в следующем номере).

Алексей Кряжинов.