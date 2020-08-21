Приглашаем к участию в фотомарафоне

Городская централизованная библиотечная система c 17 августа по 13 сентября организует фотомарафон «Славим город,

в котором живем!».

В связи с отсутствием возможности проведения массовых мероприятий главной площадкой проведения этого культурного события обозначена социальная группа учреждения в сети «ВКонтакте».

Участие в фотомарафоне доступно как для профессиональных фотографов, так и простых фотолюбителей вне зависимости от возраста и рода деятельности, проживающих в Шумерле и за ее пределами. Несколько номинаций («Шумерля историческая», «Городской пейзаж», «Милый сердцу уголок», «Ретро-снимок») позволят всем желающим окунуться в историческое прошлое своей малой родины, совершить виртуальную прогулку по уголкам города, возможно, узнать себя на представленных фотоснимках.

Авторы лучших работ получат памятные сувениры с символикой города. Все участники, приславшие фотографии, будут отмечены электронными сертификатами.

Свои работы с указанием Ф.И.О., места жительства, учебы, работы и с сопроводительным хэштегом #ШумерляFOTOМарафон#СлавимГородВкоторомЖивем присылайте на электронную почту: vavus07@yandex.ru до 13 сентября 2020 года.

Е. Каширина, куратор марафона.