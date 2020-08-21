Как дачникам избежать штрафа за неуплату водного налога

В большинстве садоводческих и огороднических товариществ нет центрального водопровода, поэтому дачники либо обустраивают у себя на участках скважины для личного пользования, либо подключаются к коллективному водопроводу при наличии в СНТ или ОНТ водозаборной скважины, предназначенной для общего пользования. Федеральная кадастровая палата рассказала, в каких случаях закон обязывает владельца лицензировать скважину и уплачивать так называемый водный налог, а кому можно использовать подземные воды просто так.

Кому нужна лицензия на право пользования недрами

Закон устанавливает возможность предоставления недр, в том числе подземных вод, в пользование при условии оформления специального государственного разрешения — лицензии. Она дает право в течение определенного срока пользоваться участком недр в определенных границах. Это возможно только на платной основе.

Лицензию на право пользования недрами могут получить юридические лица, в том числе садовые и огородные некоммерческие товарищества, а также индивидуальные предприниматели. Физическим лицам такая лицензия не выдается.

По закону лицензия требуется, если объем извлекаемых подземных вод превышает 100 кубических метров в сутки, если добыча воды ведется в коммерческих целях, а также если источник водозабора располагается ниже водоносного горизонта, который служит источником централизованного водоснабжения. Таким образом, централизованные скважины (в том числе артезианские), принадлежащие СНТ или ОНТ, предназначенные для питьевого или технологического водоснабжения земельных участков, входящих в состав товариществ, подлежат лицензированию и облагаются налогом.

Лицензия на право добычи подземных вод выдается на 25 лет. Для лицензирования скважины в товариществе потребуется копия устава товарищества, схемы расположения участка и водозаборных скважин, результаты химического анализа воды, а также паспорт скважины. На лицензированную водозаборную станцию устанавливается счетчик: налог взимается за каждую тысячу кубометров воды. При этом размер налоговой ставки зависит от экономического района расположения скважины и водного бассейна. Глубина залегания извлекаемых подземных вод в данном случае значения не имеет: величина налога на артезианскую воду и воду, получаемую из верхнего слоя почвы, будет одинаковой.

Нужна ли лицензия на колодец на участке?

Простые дачники могут без всяких разрешений добывать воду из расположенных в пределах принадлежащего им участка простых водозаборных сооружений (колодцев и скважин малого диаметра), которые эксплуатируют первый от поверхности водоносный горизонт. Главные условия — подземные воды должны извлекаться исключительно для собственных нужд в объеме не более 100 кубометров в сутки.

Артезианскую скважину физические лица обустроить не могут. Добыча артезианских вод — это эксплуатация недр, состоящих на государственном учете, поэтому артезианская скважина обязательно лицензируется. Она может быть только коллективной.

В законе о недрах нет таких понятий, как "колодец" и «скважина», поэтому данные сооружения можно рассматривать всего лишь как способы обустройства водозабора на участке. Дачник может вырыть у себя на участке колодец глубиной в 5 метров. А если на этой глубине воды нет, то можно копать и глубже, но нужно знать, где проходит источник централизованного водоснабжения в данной местности. К нему присоединиться нельзя.

Кого могут оштрафовать за неправильную эксплуатацию недр?

С 1 января 2020 года уплата налога на воду для садовых и огородных товариществ, имеющих водозаборную скважину общего пользования, стала обязательной. Товарищества, которые не получили лицензию, с 1 января 2020 года могут быть оштрафованы. Размер штрафа может достигать одного миллиона рублей.

Источник: rg.ru.