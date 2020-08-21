«Дорожники» нашли погрешности в ремонте Сугутского моста, подрядчик исправляет

Дорожные работы на Сугутском мосту и проспекте Ивана Яковлева в Чебоксарах еще продолжаются. Их не удалось закончить в ранее установленный срок из-за проливных дождей, посетивших Чувашию на прошлой неделе. Как сообщают в администрации города Чебоксары, открытие объектов состоится, но несколько позже – ориентировочно до 1 сентября. Подрядной организации предстоит часть работ завершить, а часть – исправить.

Так, на проспекте Ивана Яковлева г. Чебоксары после врезки газопровода незавершенным остается участок тротуара и площадка остановки «Улица Никитина». Поскольку из-за непогоды грунты находятся в нестабильном состоянии, то проводить работы пока нельзя, так как это скажется на качестве тротуаров.

Так выглядят керны (вырубки) асфальтовых слоев, взятые у Сугутского моста. Фото: паблик VK «Дороги Чувашской Республики»

На подходах Сугутского моста специалисты строительного контроля ООО «Дорэксперт» совместно с представителями заказчика МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» обнаружили, что нет достаточного сцепления между нижним и верхним слоями асфальтобетона. Поэтому комиссия после лабораторных испытаний отобранных проб (кернов), приняла решение о фрезеровании слоя мелкозернистого асфальта на подходах к мосту на площади 50 кв. м и переукладке его за счет подрядной организации.

Источник: чувашинформ.рф.