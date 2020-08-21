В школах Чувашии масочный режим не распространяется на учеников

Масочный режим в новом учебном году будет обязателен для учителей и сотрудников школ. Ученикам же носить маски не потребуется. Об этом сообщили 21 августа на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, студенты, которые приедут из других стран, смогут посещать занятия только после двухнедельного карантина и сдачи теста на COVID-19.

«Они 14 дней находятся на изоляции. На 10-12 день обследуются. Условия обсервации должны обеспечить сами вузы. Может быть, это будут профилактории. Вопрос решается», – пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач.

Решение о необходимости сдачи анализов перед заселением студентов в общежитие будут принимать руководители образовательных учреждений.

В этой связи врио Главы республики Олег Николаев призвал заблаговременно отработать организационные вопросы с вузами. Он поручил провести на следующей неделе «горячую линию» по вопросам подготовки к началу нового учебного года, в котором примут участие представители Минобразования Чувашии и Управления Роспотребнадзора по Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.