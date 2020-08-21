В Чувашии снимут еще часть ограничительных мер, связанных с коронавирусом

21 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции равен единице, процент свободного коечного фонда составляет 87,8%, а показатель тестирования на COVID-19 – 84,6%.

По информации министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, новая коронавирусная инфекция подтверждена у 7414 человек. Выздоровело 6114 жителей республики. Суточный темп прироста заболевших составил 0,5%.

В преддверии нового учебного года участники заседания обсудили вопросы обеспечения безопасности в учреждениях образования. Продолжается работа по оборудованию общеобразовательных учреждений обеззараживателями воздуха и пирометрами. Средства на это были выделены из республиканского бюджета. При этом масочный режим будет обязательным только для преподавателей и работников школ, детей принуждать к ношению масок не будут.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил руководителю оперштаба, вице-премьеру Чувашии Алле Салаевой провести на следующей неделе брифинг по вопросам подготовки к новому учебному году в условиях пандемии.

Отдельно был поднят вопрос о тестировании студентов вузов и ссузов при заселении в общежитие. Как пояснила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач, прохождение тестов на СОVID-19 является обязательным только для иностранных студентов, которым также придется пройти 14-дневный карантин.

На заседании оперативного штаба приняли решение о возобновлении деятельности торговых центров площадью более 800 кв. метров. Юридические лица и предприниматели, которые начнут работу, должны будут соблюдать масочный, дезинфекционный режимы, а также все остальные рекомендации Роспотребнадзора.

«У меня единственная просьба – давайте отработаем вопросы личной ответственности собственников торговых центров. Либо это должно быть письмо в адрес Минэкономразвития, либо оформление декларации безопасности. Потому что в данном случае мы имеем дело не с закрытым предприятием, которое имеет четкие границы и проходную, а с открытым пространством. И собственник должен для себя четко понять, что он берет ответственность и обеспечивает безопасность за счет своих ресурсов – охрана, клининг и так далее. Если у него нет такой возможности, то может он лучше подождет некоторое время и соответствующим образом подготовится», – сказал врио Главы Чувашии.

Участники заседания также посчитали возможным возобновить работу аттракционов на открытом воздухе и уличных плоскостных спортивных сооружений. Соответствующий указ о возобновлении данных объектов должен подписать врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики