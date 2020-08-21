В «Точке роста» в школе №2 прошли первые испытания квадрокоптера

После завершения всех ремонтных работ педагоги Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «СОШ №2» города Шумерля приступили к испытаниям нового оборудования. Первым на очереди оказался квадрокоптер Hubsan.

Самые смелые испытатели отправились на площадку перед школой, чтобы выпустить квадрокоптер в первый полёт. Не всё сначала получалось. Пилотирование профессионального квадрокоптера дело серьезное – нужно и программу установить, и калибровку провести, и настройки отметить. Но дело того стоило! С высоты птичьего полёта ребята оценили красоту своей школы, сделали фото и видео для подписчиков группы «Точки роста» в социальных сетях «Instagram» (https://www.instagram.com/tochka.rosta.sosh2) и «ВКонтатке» (https://vk.com/tochkarosta.sosh2).

Новые успехи наших испытателей не за горами! Следите за ними в социальных сетях.

Источник: gshum.cap.ru.